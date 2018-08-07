〈北部〉穿過內褲也捐 華山天使站淪回收場

2018-08-07

常收到不堪使用二手衣物

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕華山基金會長期照顧弱勢長輩，透過善心民眾捐贈的物資義賣募資，或提供長輩們物質協助。苗栗縣頭份市華山天使站經常收到民眾捐來二手衣物，但其中許多都已泛黃破舊、甚至還有內褲、絲襪等貼身衣物，成堆不堪使用的二手衣物不僅讓志工們工作倍增，還占用大量空間，使天使站淪為資源回收場，也讓原本的善心大打折扣。

志工花時間整理 善心大打折

去年華山頭份天使站就曾收到混有各式廢棄物的整袋物資，且散發陣陣惡臭，讓志工們捏著鼻子花上一整天的時間整理分類；而苗栗家扶中心也因屢收到貼身內衣褲、絲襪、或是泛黃破舊的衣物，占用空間耗費人力，因此從今年初公告停收二手衣物。

許多網友也直批部分民眾缺乏公德心，假善心捐贈，「但根本是把垃圾丟到別人家裡。」站長林芝羽也說，所有捐贈物資皆須經過志工篩選清洗，才能上架義賣，但若是穿過的內衣、襪子等貼身衣物，或是已泛黃破舊的服飾，基於衛生考量，皆只能當作回收物。

林芝羽強調，民間慈善機構十分倚賴各界愛心捐助，但有不少民眾誤解善意，將家中不要的物品一股腦地送交華山基金會、家扶中心等，雖然是出自好意，但卻增加志工們的工作負擔，每天光是整理分類就耗上大半天時間，同時也占用許多空間，造成困擾。

盼民眾能過濾捐贈物且清潔過

林芝羽表示，盼民眾在捐贈物資前能先行過濾，並適度清潔過後，再捐贈給慈善機構，才能讓原本的美意發揮最大效果，也避免造成人力吃緊的慈善機構額外負擔。頭份市公所清潔隊則定時安排人車協助清理、回收，結合公部門資源讓機構得以順暢運作。