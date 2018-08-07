〈北部〉《桃園》木博館做起點 大溪老街再造啟動

2018-08-07

經費達3.9億 可望2020年完工

〔記者李容萍／大溪報導〕市長鄭文燦昨主持「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」開工典禮，接著召開「慢城‧大溪」再造歷史現場專案計畫說明會。專案計畫期程從今年至二○二○年，總經費三億九千萬元，由文化部補助六十％、市府自籌四十％，以市立木藝生態博物館（簡稱木博館）為起點，將附近建築風格和老城區風味互相融合，再造大溪老街風情。

建於日治時期大正十年（一九二一年）的大溪公會堂，二○○四年登錄為歷史建築，展館年久損壞，改善工程預計明年底完工，將做為展覽、視聽、講座、文創、展演場所，並結合工藝與生活產業體驗，呈現大溪特色。

9棟日式警察宿舍群 將修復

鄭文燦表示，此計畫將修復大溪區公所後方十五戶共九棟日式警察宿舍群，將木博館附近打造成一個完整聚落，不僅能塑造風情，也能有效提高使用率；緊鄰區公所的大溪區農會肥料倉庫已指定為歷史建築，農會也同意撥用，將規劃為「社頭文化館」，做為展覽空間，預計二○二○年開館；屬大溪老街的普濟路、中正路、中山路、和平路、中央路，共有廿六處牌樓立面及騎樓天花板將進行改造工程。

即起啟動的「慢城‧大溪」再造歷史現場專案計畫，推動項目包括歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫、修復大溪日式警察宿舍群、建置「社頭文化館」、建置「創生行動基地」、國定古蹟李騰芳古宅擴大開放、大溪老街街屋牌樓立面、騎樓整治修繕等子計畫。

而歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫，將盤整資源並檢討現況，如中央市場、后尾巷、攤販管理，以渡船頭、水圳、水岸及崖線景觀與古道動線等，讓老街連結月眉古道、月眉休閒農業區等，並重建步道。

國定古蹟李騰芳古宅的擴大開放，李氏宗親會已同意交由市府活化打造全國第一座古蹟遊戲小學堂，辦理展覽、活動、導覽，並讓文化工作者進駐。

中山路、登龍路口公有地將建置「歷史街區創生行動基地」，以實驗基地、社會實踐、居民參與及地方創生等精神營運，鼓勵青年及文化團隊進駐；鄭文燦強調，相關子計畫都會參考居民意見，取得共識後再開工。