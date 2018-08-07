〈北部〉《桃園》上半年消費爭議 線上遊戲162件居冠

2018-08-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕據行政院消費者保護處統計，今年上半年桃園市消費者對服務類型商品所提出的申訴，以線上遊戲、電信及健身類件數最多，爭議最多的是線上遊戲達一六二件，大多為玩家帳戶無故或無預警被遊戲公司鎖定、玩家遊戲帳戶中的寶物「不翼而飛」，向遊戲公司反映未果，因而找上消保官提出申訴；電信爭議一三○件及健身爭議九十六件，則分居二、三名。

玩家被指開外掛被鎖帳號

對於線上遊戲常見的消費爭議，市府法務局消費者保護室主任邱玉霞指出，遊戲公司多是認定玩家開外掛，指玩家沒有自己手動操作，透過網路程式提升遊戲等級或得到虛寶等有利於自己玩遊戲的作弊行為，才會進行帳號鎖定；也有其他玩家反映帳號被盜用，導致遊戲寶物消失，或是有家長反映手機借小孩玩，卻不小心買了遊戲點數等。

邱玉霞表示，遊戲公司的主管機關是經濟部工業局，對於消費爭議，市府僅能協助玩家發文中央及遊戲公司，要求遊戲公司對玩家說明，呼籲玩家應遵守線上遊戲定型化契約，避免違反遊戲規則，更提醒家長應保管好自己的手機。

「四九九之亂」沒有特別多的消費爭議，邱玉霞說，先前電信業者推出網路吃到飽只要四九九元，吸引大量申辦人潮，而電信引發的消費糾紛，仍以通訊品質客訴為最大宗，用戶認為，繳了高額月租費，卻沒獲得相對的訊號品質，雖然業者不會對門號解約收取費用，然而多數用戶都是綁約添購手機，解約時業者會依時間比例向用戶收取手機補貼款差額，有人被收取五千餘元，衍生不少糾紛。

健身爭議 大多為課程異動

邱玉霞指出，健身服務爭議多為消費者因個人因素想轉至其他地點健身、上課，或因其他因素想退掉課程，因而與業者發生糾紛；有一名消費者花了六萬元，向知名健身中心購買卅六堂課程，但上了幾堂課後，認為授課的教練教學品質沒有想像中好，退費時，雙方對於應退金額出現嚴重落差。