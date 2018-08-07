〈北部〉大貨車父親節前上蘇花改？四工處：本週機率不高

2018-08-07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段原本傳出父親節前開放大貨車上路，但目前仍無動靜，公路總局第四區養護工程處表示，已完成演練及準備工作，等候交通部核定。

已呈報評估報告 四工處迄今未獲通知

蘇花改蘇澳到東澳段二月五日開放三‧五噸以下小型車通行，五月七日開放行駛大客車，按照環評決議，經三個月至六個月評估後，可開放大貨車，外界預期可望在本月八日前，完成第三階段通車，不過，四工處迄今尚未接獲通知。

蘇澳到東澳段平日一天南北車流量五千多輛，假日有一萬多輛；大客車上路後，統計隧道內空氣品質、交通狀況，歷經三個月監測形成有效數據，提供開放大貨車參考數據，四工處已在七月上旬舉辦「大型車輛事故造成隧道火災暨傷患醫療後送」演練，強化突發災變處置能力。

大貨車不可預測因素多 須審慎評估

四工處表示，大客車廢氣排放量較少，駕駛行為相對良好，加上有載客需求，趕在最快時間內開放通行，反觀大貨車不可預測因素多，車上若載有易燃或化學物品，一旦發生事故，勢必增加搶救難度，通車前評估必須更加審慎。

據了解，蘇花改開放大貨車評估報告，已向上呈報，由交通部核定期程。四工處認為，基於種種考量，本週開放機率不高；蘇花改小型車要保持五十公尺車距，大客車一百公尺，大貨車上路後也是一百公尺，最高速限均六十公里。

蘇花改若開放行駛大貨車後，下個階段是否要開放機車上路？四工處說，當年環評審查車種，機車未被列入，這部分要再邀請專家學者討論；機車族李先生說，舊蘇花公路東澳段山路崎嶇，經常坍方落石，騎車經過讓人忐忑不安，蘇花改應開放機車通行，維護騎士路權。