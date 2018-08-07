〈北部〉新竹縣擬爭取前瞻經費 興建總圖

2018-08-07

地檢署後方、6千坪用地

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣府文化局表示，因應竹北市人口成長快速，預計九月底前向教育部提案，爭取在新竹地檢署後方、占地六千坪機關用地，興建公共圖書館總館。

預計9月底前 向教育部提案

由於竹北市公所也準備在竹北市經國橋下的高鐵機二用地，興建現代化市場大樓，並在三樓規劃東區圖書館（圖書城），樹黨竹北市民代表許育綸表示，考量兩館距離很近、徒步不到十分鐘，建請公所提早因應或往東另覓機關用地興建圖書館，避免資源重疊，分散可服務更多市民。

文化局：縣圖空間不夠

縣府文化局長張宜真表示，竹北地區人口已逾十八萬，原有縣立圖書館空間不敷使用，因此配合教育部政策，提案爭取前瞻基礎建設計畫經費，擬在竹北市自強段三○八地號（機十用地，自強三路與莊敬南路之間）興建一座新的圖書館，以總圖概念規劃，原有的圖書館則依舊運作。

文化局預計九月底前提報申請計畫，如明年二月順利獲中央核定，將分四年執行，二○一九至二○二○年輔導及規劃，二○二一至二○二二年興建，總經費約四億元。此案預定廿八日晚上七點在興隆國小召開說明會，徵詢地方意見。

圖書館總館面積約三千坪，初步規劃館藏區、閱覽區、資訊檢索區等讀者服務空間與表演廳、展覽廳、演講廳等推廣服務空間，以及行政辦公室、停車場與輕食咖啡廳等委外經營空間等。

竹北市長何淦銘表示，昨天接獲通知，高鐵局機二用地（興隆路與自強南路口）已完成地目變更為市場用地，公所將行文高鐵局辦理有有償撥用，初步規劃興建地下一層及地上三層，一層樓約有七百坪，其中除一樓市場、二樓熟食、餐廳，三樓將規劃圖書城委外經營，提供借、還書及閱覽室等多功能。未來若縣府爭取到興建總圖，公所樂觀其成，也會彈性調整營運方向。