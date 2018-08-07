〈北部〉逾30年違建拆光 頭份中華路闢車道

2018-08-07

公路總局施工 預計10月完工

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中華路從自強路口北上至顯會路口十二筆國有土地，遭違建店面占用道路逾卅年，苗栗縣政府經多次協商，卅二戶違建戶終於在六月全數拆除淨空，將土地返還，而公路總局也於日前進駐施工，預計將中華路向外拓寬三至十二公尺，擬增設一車道及人行步道，預計於十月初完工，可望將能紓解中華路段北上車潮。

頭份重要幹道 車流大

中華路北起顯會路口、南接自強路路段，不僅為頭份市民南來北往的重要幹道，也是進入中山高速公路的必經之道，目前劃有雙向四線道，長約三百公尺，但過去長久以來北上路段遭違建占用，每逢上下班時段湧入大量車潮經常回堵，地方怨言不斷。

去年底由立委徐志榮國會辦公室召開協調會，協議由公路總局苗栗工務段規劃增設汽車道及人行道，苗栗縣政府工商發展處則配合拆除卅二戶路邊違建，經多次協調溝通，多數違建戶皆願配合縣府作業自行拆除，六月廿一日前占用國有地逾卅年的違建終於全數清除。

為避免道路施工影響附近商家生意及行車安全，公路總局也將工期縮短，從原本評估須至年底提前至十月初完工，日前怪手等機具陸續進駐，昨天已進行第二深層擋土牆工程；公路總局苗栗段段長陳禎康表示，若工程無遇到複雜管線遷移等問題，可望如期完工。

而日前地方居民反映，國光客運於中華路南下路段的停靠站附近缺乏停車空間，以致違停亂象嚴重，頭份警分局研擬於拓寬道路邊增劃停車空間，但公路總局表示，目前尚未接獲相關提案，因此仍依照原規劃增設車道及人行道，若後續相關單位提出停車需求會再做研議。