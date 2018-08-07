〈北部〉《桃園》禁菸場所 下半年公車候車區納入

2018-08-07

成人、高中生吸菸比 皆高於其他五都

〔記者陳昀／桃園報導〕市議員魯明哲等人昨天質詢指出，桃園市成人、高中學生吸菸率分別為十八％、十．一八％，都是六都最高且高於全國平均，衛生局應設法降低；衛生局長王文彥答詢表示，桃園的禁菸場所太少，下半年預計將公車站牌候車區等處也納入禁菸場所。

魯明哲指出，桃園市成年人吸菸率十八％、高中職學生吸菸率十．一％、家庭二手菸暴露率三十％，都略高於全國平均且是六都中最高，去年卻只裁罰三一二件，遏止力有限，應想辦法改善吸菸問題。

市議員徐玉樹、梁為超也說，有些餐廳入口就設置吸菸桶，所有人進出餐廳都要先經過「二手菸牆」，即使沒有公告為禁菸區域，衛生局仍應要求改善。

公告禁菸處600多處 含老街、廟宇

王文彥坦言，桃園市吸菸人口確實偏高，他認為是因為禁菸文化不夠普及，加上禁菸場所不夠多、稽查人力不足等，目前已公告六百多處，衛生局、衛生所作為表率，年底將公告為禁菸場所，同時將公車站牌候車區也納入，讓市民不必忍受二手菸之苦。

衛生局補充說，除了中央規範的三十人以上公共場所、校園、醫院等處，市府另自行公告公園、老街、廟宇、辦公場所及校園周邊環境等共六百處為禁菸處所，在該處吸菸者可處二千至一萬元罰鍰。

衛生局稽查人力 外加80志工協助

衛生局表示，公園是衛生局重點稽查菸害的地點，但許多癮君子認為屬開放空間而在此吞雲吐霧，雖然衛生局主責稽查的人力不多，但十三區仍有八十名菸害志工可協助；此外，若有業者將吸菸桶設在出入口，也會要求更換位置。

而針對青少年吸菸的問題，衛生局除與學校合作推動「校園戒菸班」，也會追查菸品來源，向供應者開罰一萬至五萬元。