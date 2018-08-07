〈北部〉《桃園》議員催生市立醫院 衛局：先擴充現有床位

2018-08-07

大溪、大園研議籌設醫院

〔記者陳昀／桃園報導〕市府衛生局昨天赴市議會進行工作報告，多名議員質詢指出，六都僅桃園、台中沒有市立醫院，桃園的醫療資源長期不足，要求儘速籌設。

衛生局長王文彥表示，短期會先擴充現有醫院的床位及設備，長期計畫為研議在大溪、大園籌設醫院，但要如何設置，得待下個月召開專家會議後才會有比較具體的方案。

議員們指出，桃園長期沒有市立醫院，醫療資源相對不足，病患常面臨病床不足、急診室壅塞，且掛號、領藥都大排長龍等情形，市府若爭取部立桃園醫院改市立未果，應該儘速規劃籌設自己的市立醫院。

怡仁、長榮醫院皆有擴建計畫

王文彥對此表示，桃園醫院隸屬於衛生福利部，轉為市立醫院的可能性較低，但現階段會協助較具規模的區域醫院升級，其中聖保祿醫院、國軍桃園總醫院都已申請擴建通過，後續怡仁醫院、長榮醫院也有擴建計畫。另外，桃園醫院也申請增加四十五床作為急診後送病房，提升急診量能，約三個月後就能使用。

市立與一般醫院 收費沒差距

王文彥說，市立醫院有其時代背景的意義，像雙北的市立醫院偏重公共衛生的推廣，這些工作衛生所都在執行，而且市立醫院的醫療資源與收費等，與一般醫院沒有差距，市民的權益不會受影響，桃園雖有醫療資源不均問題，但不至於不足，因此會評估在偏鄉設置醫院來平衡。

王文彥表示，長遠來看，大園、大溪兩區有桃園航空城、埔頂轉運站計畫，都有基地可設置醫院，是目前規劃的方向，而未來桃園捷運發展路網後，也可以在沿線找地籌設醫院，但預計得有五到十年的時間。

王文彥指出，醫院設置的方式、性質和型態都還在研擬中，可能是大型綜合醫院、專科醫院或聯合門診，另未來要市府自行經營，或引進醫學中心協助，仍待後續的跨局處會議整合意見。