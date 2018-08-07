〈中部〉1.8公里高美海堤自行車道 完工啟用

2018-08-07

〔記者歐素美／台中報導〕市議會副議長張清照爭取設置「高美海堤自行車道」，昨完工啟用！張清照與胞兄前議長張清堂、市府觀光旅遊局副局長陳育正及青年志工「清年軍」昨一起騎乘iBike，體驗高美濕地生態之旅。

高美濕地原有自行車道，從北高加油站至番仔寮後，自行車即需改走防汛道路，與汽機車爭道，危機四伏。張清照爭取市府斥資一千八百萬元，將堤頂道路整建並延伸為「高美海堤自行車道」，全長約一．八公里，今年三月施工，七月底完工，昨正式啟用。

高美濕地是台中知名度最高的國際級景點之一，每年遊客逾百萬人，被國外網站票選為「一生必遊一次的景點」。張清照與張清堂聯手，先後爭取興建景觀橋、遊客服務中心及高美海堤自行車道，提升高美濕地整體觀光價值。

張清照說，世界級的美景一定要有世界級的設施！「高美海堤自行車道」可一路騎到遊客服務中心，歡迎大家來高美濕地看美景、吹海風。

陳育正指出，「高美海堤自行車道」工程，主要整修堤防鋪面、兩邊欄杆、座椅設施、指標系統等，讓民眾騎在「高美海堤自行車道」上，可以非常舒適地欣賞世界級的美景。

高美海堤堤頂人行道路寬原本只有一公尺，配合設置自行車道，拓寬為兩公尺，地面也從植草磚或格子磚改為壓花地坪，美觀且好走、好騎。