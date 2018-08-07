〈中部〉打造平價托育 林佳龍：預算只增不減

2018-08-07

托育一條龍將升級為2.0進階版

〔記者張菁雅／台中報導〕中央準公共化托育政策已於八月一日上路，市政會議六日討論實施狀況，市長林佳龍表示，台中力推的「托育一條龍」政策將升級為二．○進階版，預算只增不減，並達到平價而可及的托育政策。

林佳龍上任後推動「托育一條龍」政策，原本○至二歲送托加入協力的居家托育人員與托嬰中心，補助家長六千元，由中央與市府各補助三千元；準公共化托育政策上路後，送托準公共化居家托育人員與托嬰中心，六千元全由中央補助。

未送托準公共化托育者，所得稅率未達廿％、未領有育嬰留職停薪津貼，在新制中，可領未滿兩歲擴大育兒津貼或二至四歲育兒津貼每月兩千五百元，生育第三胎起加發一千元。而台中市所得稅率達廿％者僅占全市人口約十％，亦即九十％的人都可符合補助條件。

二至六歲居家托育 繼續補助

另外，社會局長呂建德指出，托育一條龍相較中央新制，更優惠的是二至三歲幼兒送到托嬰中心，以及二至六歲幼兒居家托育，市府仍持續給予托育補助每月兩千元至三千元，這是中央新制沒有的。

林佳龍指出，中央準公共化托育讓全市一萬六千八百九十七名○至二歲幼兒受益，新的政策把餅做大，涵蓋率增加，也放寬標準，加上原先托育一條龍受益人數兩萬七千七百五十五人，受益人數共達四萬四千六百五十二人。而台中托育預算也從原本舊制的一億三千三百零六萬五百元，加上新制所需一億兩千五百零一萬四千五百元，總補助預算為兩億五千八百零七萬五千元。

持續興辦公托、增加托育補助

林佳龍強調，不論新制或舊制、怎麼配套，台中托育預算只增不減，新制中，儘管中央幫市府負擔部分補助，市府仍會持續編列經費，將用在興辦公托或增加托育補助；例如間接提供給需要提高成本的業者或偏遠地區家庭，讓「托育一條龍」政策升級為二．○進階版，持續往前走。

對於各縣市托育費用不一，家長會比較各縣市補助額度，林佳龍則說，補助越多，可能拉高市場價格，配套就是必須做好夥伴關係，讓政府、家長跟業者三方都支持平價而可及的托育政策，一般中產階級負擔得起托育費用，中低收入戶給予高額補助，社會因此產生重分配效益。

此外，「所得稅法」修正後，學齡前幼兒特別扣除額由二．五萬元提高至十二萬元，明年報稅即可享有較高的扣除額度，市府估算，全市受惠人數將達十二萬人，受惠戶數為九萬戶。林佳龍指示相關單位加強宣傳此措施，提高家長送托小孩的意願。