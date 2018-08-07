〈中部〉合歡山爭國際認證 硬體先改善

2018-08-07

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山爭取國際暗空公園認證已在上月底送件，縣府近期除針對中央補助一千萬元改善合歡山鳶峰停車場相關設施，進行設計監造與工程發包，趕在年底完工，長期計畫則有合歡山區總體環境改善，也將爭取中央能在合歡山區設立小型天文台。

合歡山爭取成為全亞洲第二座國際認證暗空公園行動，已在七月廿三日正式向國際暗空協會（IDA）申請送件，將由該協會進行書面資料審查或是實地會勘，現地觀星環境改善刻不容緩。

縣府觀光處表示，交通部觀光局補助一千萬改善合歡山鳶峰停車場周邊設施，經費上月底到位，將先進行設計監造招標，依規劃設計發包施工。

針對鳶峰停車場廁所老舊髒亂、木造步道腐蝕受損，以及觀景平台增加友善觀星條件，地方建議優先改善目標，縣府也會納入考量，至於第二期計畫則是停車場及動線改善。

觀光處指出，合歡山區暗空公園整體規劃案今天（七日）辦理招標，包括光害減量、建立友善觀星環境等相關軟硬體設施，規劃完成後，預計以一年時間爭取中央相關單位補助推動建設，另也會向中央爭取設立天文台。

清境觀光協會理事李從秀表示，清境合歡山觀星活動已推動多年，今年更規劃行程透過旅展爭取國際遊客，今年十一月在翠峰還有Star Party星空饗宴活動，讓遊客一睹清境合歡山的美麗星空。