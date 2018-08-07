〈中部〉彰化139馬拉松 開始報名了

2018-08-07

邁入第3屆 10月建國科大開跑

〔記者湯世名／彰化報導〕聞名全台的「彰化一三九馬拉松」報名開跑！彰化市長邱建富昨天宣布，報名時間自即日起至八月十五日，並將於十月二十一日清晨六點，從建國科技大學操場開跑，讓選手們一大早就能享受到一三九縣道滿滿的芬多精，以及奔跑在綠色隧道的新奇體驗，更有豐厚獎金、獎盃，讓大家滿載而歸。

共分4組 最高獎金8千元

邱建富表示，「彰化一三九馬拉松」邁入第三年，前兩年都吸引三千多人報名參加，預料今年人數將創新高，今年賽事競賽組分為全程馬拉松（42.195K）、半程馬拉松（22.5K）；非競賽組則有挑戰組（11.5K）、健康組（5K）。競賽組還加入造型（Cosplay）比賽，以增加趣味性。

獎金部分，全馬組男、女各分別錄取前五名，頒發獎盃及獎金三千至八千元；半馬組男、女各分別錄取前五名，頒發獎盃及獎金一千至五千元。另外，挑戰組男、女各分別錄取前五名頒發獎盃。

邱建富強調，一三九線生態之旅，這幾年已成為聞名中外的重要景點，有別於其他馬拉松競賽，參加一三九馬拉松者，不但能享受路跑樂趣，呼吸大自然清新空氣、欣賞美麗別致的林蔭山景，還可以藉此一覽八卦山脈植物物種生態。

賽程經過地方，包括台灣欒樹、小葉欖仁遍布的一三九線綠色隧道，以及賞鷹平台、穿越石牌社區的清幽小徑、全國社區營造第一名的福田社區，全八卦山脈最美的櫻花大道等，若能細細品味，必能深深感動！