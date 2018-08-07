〈中部〉埔里復育台灣白魚有成 日教師來取經

2018-08-07

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮一新社區近幾年透過產官學合作，積極推動台灣白魚復育，相關成果透過網路傳播，引起同樣在日本廣島推動社區稀有魚類復育的高中教師古本哲史等人注意，特地跨海來台，一探台灣白魚復育地，並與社區居民交換保育經驗，樂見台日社區稀有魚類保育交流能更加緊密。

一新社區保護棲地 揚名海外

台灣副細鯽又稱為台灣白魚，由於棲地遭到破壞，族群數量大減，已被公告為珍貴稀有保育類野生動物，除了日月潭周邊、台中食水嵙溪一帶，埔里鎮一新里的多條野溪也有發現，一新社區透過集集特生中心、暨南大學、林務局、水保局等單位協助，近幾年推動台灣白魚復育，讓農民在栽種茭白筍接受有機耕作及進行綠色保育驗證外，兼顧生計與生態保育。

在日本廣島盈進高等學校任教的古本哲史，以及退休教師大北祐治，在當地研究及推動社區稀有魚類保育工作，透過網路得知台灣南投埔里也在推動社區魚類保育，特地到埔里了解。

在地青年農民陳新豪帶著略懂中文的日本研究生翔太及二位老師，前往一新社區的茭白筍園區參觀，一探台灣白魚的復育地，不起眼的野溪或水圳，就有可能是孕育台灣白魚的地方，但受到氣候變遷及棲地易遭破壞影響，面臨生存危機，古本哲史等人也認為這種現象同樣在日本發生，棲地的保護刻不容緩。

盼舉辦台日保育交流會

陳新豪表示，從來沒想到台灣白魚能串起台、日社區稀有魚類保育的經驗交流，很開心能夠參與其中，兩位日籍教師希望明年再來埔里詳細踏查，若未來能舉辦台日社區稀有魚類保育交流會，相信會擦出更多的生態保育火花。