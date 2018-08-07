〈中部〉國民黨推三反公投 李進勇籲團結

2018-08-07

〔記者詹士弘、林國賢／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部展開「反核食」、「反空汙」、「反深澳燃煤電廠」公投案連署，希望月底前可連署一萬三千份；爭取連任的雲林縣長李進勇昨發表首波文宣，他自許「桶箍（寓意團結）縣長」，要組成超越意識形態、政治立場，將縣民利益擺中間的「大雲林隊」。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，反核食 、反空汙、反深澳燃煤電廠三項公投第一階段已經通過，第二階段需要近卅萬連署才能進入選票公投，預計全台需連署四十五萬份，雲林縣黨部連署目標為一萬三千份，國民黨雲林六個區黨部都設有連署站，歡迎各位鄉親就近踴躍連署。

國民黨雲林縣參選人張麗善表示，世界目前最重要的課題就是要吃健康無毒食品，守護下一代健康，公投就是要告訴政府要反核食，顧健康；「反空汙」與「反深澳燃煤電廠」兩項公投，就是拒絕用肺發電，不要讓台灣人繼續吸含有PM2.5的有毒空氣。

李進勇首波文宣指出雲林縣財政拮据、資源少、人口老化嚴重，沒有對立的本錢，他上任後努力將雲林打造成跳脫派系糾結與藍綠對立的結構，讓府會和諧團結、施政順暢，為雲林縣民拚建設、謀福利、找回光榮感共創雲林的未來。

他強調執政要魄力而不是算計，要正直而不是搓捏的手腕，他會以正直的態度來守護雲林。