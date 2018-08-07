〈中部〉車禍半癱陳良榮 走出陰霾樂助人

2018-08-07

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎鄉民陳良榮二十一年前因車禍導致下半身癱瘓，家庭連帶破碎，但他秉持「沒有人看輕自己，只有自己看輕自己」想法，努力復健，勇敢面對人生，加入嘉義縣脊髓損傷者協會，與障友共組朝陽鼓樂團，分享振作經驗，鼓勵、陪伴封閉在家的障友走出陰霾、走到戶外。

陳良榮原本從事建築業，三十九歲時一場車禍造成胸椎受傷後，只能靠輪椅行動，無法工作，妻子離婚，他省吃儉用，靠著政府補助、親友協助，撫養兩個兒女長大。

他說，復健從爬和摔開始訓練，還要解決大小便失禁等問題，身心都是考驗，靠著樂觀個性及找方法逐步克服，如今孩子已成年、工作，他也能自行開車到花東、搭飛機到越南旅遊。

陳良榮表示，許多障友面對身心改變，無法走出家門，協會接到新個案時，他常去關懷，分享即使坐輪椅也能自主生活、出國旅遊的經驗，曾有障友八年足不出戶，經長期鼓舞，終於跨出去；三年前，他邀集十多位障友成立朝陽鼓樂團，由老師莊雨文指導，考取嘉義縣、市街頭藝人證照，受邀在各活動演出。

嘉縣脊髓損傷者協會十月二十八日舉辦「輪動嘉遊」公益路跑，籌募脊髓損傷家園經費，昨在縣治特區創新學院邀副縣長吳芳銘及多位民代鼓勵民眾報名，他們還體驗輪椅挑戰組，陳良榮與障友們也賣力演出，洋溢生命力，詳洽05-2593271。