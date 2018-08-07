〈中部〉口湖椬梧滯洪池 公開徵求命名

2018-08-07

有雲林版日月潭之譽

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林口湖椬梧滯洪池被譽為「雲林版日月潭」，也有網民稱「海角祕境」，在地人則稱「人工湖」，為讓滯洪池有個響亮的名字，帶動地方觀光發展，雲林縣府舉辦「雲林好風光．全民來命名」活動，邀請大家一起來命名。

椬梧滯洪池位在口湖鄉，早年為台糖農場的甘蔗田，數十年前因颱風海水倒灌，長年積水不退成為濕地，加上口湖鄉因地勢低窪，每逢暴雨即淹水成災，二○○四年、二○○五年連續兩次水患造成當地上億元損失，為解決水患問題，水利署規劃椬梧滯洪池，將尖山、蔦松大排週邊低地排水導入滯洪池蓄存，減輕淹水災情。

生態豐富適單騎散步

雲林縣長李進勇指出，椬梧滯洪池面積約一百公頃，有效蓄水量為二百五十萬立方公尺，二○一一年工程動工、二○一三年啟用，有效發揮滯洪減災功效外，在縣府及口湖鄉公所的整頓營造下，成為生態豐富的自然景觀，吸引許多賞鳥人士駐足，每天清晨或黃昏都有許多民眾前往騎單車、慢跑、散步。

李進勇表示，今年端午節縣府舉辦第一屆划龍舟比賽打響椬梧滯洪池名氣，吸引許多遊客造訪，但「椬梧滯洪池」是官方工程名稱，在地人稱「人工湖」，網路則有「海角祕境」、「雲林版小日月潭」，但都無法凸顯出雲林，期盼命名活動讓滯洪池有個真正屬於自己的名字帶動雲林觀光。

口湖遊客中心專案經理蔡云珊表示，椬梧滯洪池還有一處內島，環境幽美、乾淨，很適合漫走、漫遊，還可欣賞到很漂亮的夕陽，且可串連外圍包括口湖遊客中心、李萬居民主啟蒙館及水井社區等，很適合來旅遊。

椬梧滯洪池命名活動投稿時間今中午十二點到廿一日下午六點，活動訊息發布在「愛上雲林」粉絲專頁，優勝獎Apple iPad，入圍獎空氣清淨機、健康食品調製機，參加票選者還可抽獎，獎品有小米手環、蔬果機、保溫瓶等。