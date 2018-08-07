〈中部〉《反空污公投釀限電？》盧秀燕批綠混淆視聽 市府：盧讓大家不安心

2018-08-07

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委盧秀燕提出的「反空污公投」遭質疑是「減電不減污」並造成限電，她六日批評民進黨企圖混淆視聽，若她當選市長，台中應排除在全國限電之外；市府回批，盧顯然搞不清楚不同的發電方式，現又加碼提出「限電」等說法，讓大家更不安心。

盧秀燕等國民黨立委領銜提出號稱反空污的公投案：「以平均每年至少降低一％之方式逐年降低火力發電廠發電量」，外界質疑是「減電不減煤」的烏龍公投，市議會昨進行「減電公投」專案報告，直指公投未有完整的經濟影響評估。

盧秀燕與議會國民黨團為此搶先在黨團辦公室召開記者會指出，當民進黨說「減少火力發電的反空污公投」就是減電公投時，不僅解讀有誤，企圖混淆視聽，也等於承認現在國家的能源政策就是只剩火力發電，直指總統蔡英文的非核家園政策失敗。

盧秀燕也說，中電北送讓台中陷入空污危機，犧牲中部人健康，若她擔任市長一定要求台電賠償方案，而且台中應要排除全國限電的範圍，優先保障台中工商及民生用電，「反空污公投」穩健降低火力發電比例，免於限電。

市府新聞局長卓冠廷表示，火力發電包括燃油、燃煤、燃氣與汽電共生等發電方式，盧秀燕顯然搞不清楚，此提案通過後，台電一定優先減少成本較高的燃氣發電，不會減少台中火力發電廠的污染及燃煤量，盧所提的公投案恐造成限電。

卓又說，盧的說明無法釐清中小企業對減電的疑慮，現在竟還加碼提出所謂「限電」等說法，可能讓市民及中小企業更不安心，應如市長林佳龍提出的具體作法，實質改善空污，期盼盧在拚選舉的同時，也能協助穩定企業投資信心，不要造成恐慌。