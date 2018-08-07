〈中部〉國民黨反空污公投案 民進黨：竟減電不減煤

2018-08-07

綠質疑傷害中小企業 籲速撤案

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委盧秀燕領銜提出反空污公投案，市議會民進黨團昨批評，是「減電不減煤」烏龍公投，不僅無法解決空污問題，反會造成台中市近七成、約八千家中小企業面臨缺電危機，籲盧勿為選舉之私，傷害中小企業，應儘速撤案。

盧秀燕等國民黨立委領銜，提出「以平均每年至少降低一％之方式逐年降低火力發電廠發電量」號稱反空污的公投案，民進黨團憂心「假空污、真減電」，昨召開記者會，與會議員手持「呼籲國民黨撤銷烏龍公投」、「避免製造中小企業缺電危機」、「減電不減煤、烏龍公投」等海報，要求國民黨撤回反空污公投案。

民進黨黨團議員李天生、邱素貞、曾朝榮、何敏誠、江肇國等人指出，國民黨反空污公投，依據估算，若公投通過第一年，台灣就將出現十九．五億度電力缺口，以家庭每月用電平均三百度計算，將影響約五十四．二萬戶；以中小型工廠、商家平均用電五千五百度估算，則會影響二．八萬戶。

依台電公布的資料，去年十二月底，台中市申請八百瓩以下的工業用電約有一萬九百多戶、全年用電量廿七．○三億度，若依照盧秀燕「減電公投」的訴求，一年減十九．五億度電量，換算將影響台中市七成、近八千家中小企業用電，傷害在地產業發展甚鉅。

議員們並批評，這項公投只會造成台電增加使用成本較低的燃煤發電，減少燃氣發電，反而造成污染更加嚴重，盧秀燕長期擔任公職，竟然不明瞭狀況，是失去判斷力，或是選情告急？呼籲國民黨懸崖勒馬，儘速撤回，也盼盧秀燕勿為自己選舉之私，傷害中小企業的發展。

藍營駁 是提減煤而非減電公投

此外，市府依議會要求昨提出「減電公投對本市中小企業用電恐造成危害情形」專案報告，但多位藍營議員質疑，立委盧秀燕是提「減煤」而非「減電」公投。

市府：公投名稱 未提減少燃煤

台中市府經發局長呂曜志反駁說，依據中選會公告的資料，盧秀燕等人所提的公投名稱為「你是否同意以『平均每年至少降低一％』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」確實是要求減少發電，但隻字未提「減少燃煤」。