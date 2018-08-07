〈中部〉彰化高鐵產專區 擬建萬噸蓄配水池

2018-08-07

解決自來水問題 吸引廠商投資

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府標售彰化高鐵特定區產業服務專用區（產專區）土地，結果不盡理想，供水量能和穩定，成為業界觀望不敢購地的因素之一，為化解企業擔憂，自來水公司將於特定區，建構一個一萬噸地下化蓄配水池，該配水容量遠遠超過二○三一年預期量七千五百噸，多出三分之一容量，盼藉此發揮穩定供應自來水源，提早解決業界最怕發生的缺水問題，吸引企業前來獵地投資。

自來水公司第十一區管理處副處長謝忠峻表示，高鐵特定區進駐廠商目前還不多，現況自來水每日供應量六十噸都還足夠，但未來隨廠商和民眾入住增加，水源需求量會增加，預估再過十三年，整個高鐵特定區每日自來水需求預期量約七千五百噸，水公司眼光放遠，擬在特定區內蓋一個面積約五分地蓄配水池，陸地之上當廣場、之下為蓄配水池。

謝忠峻指出，因應蓄配水池工程，水公司需從北斗淨水場埋管線到斗中路，管線長度約三．五公里，接到斗中路後再埋約七百九十公尺長的配管線，連接到高鐵二路上的蓄配水池基地，工程經費分開挖埋設管線和施作蓄配水池兩部分，經費共一億五千四百萬元，其中，管理工程費用水公司和縣府各分擔一半，各付四千二百四十萬元經費。

水公司力拚後年完成啟用

為加速完成開發水源工程，水公司擬於今年年底發包管線埋設工程，預計明年上半年完工，緊接著明年年底再發包施作蓄配水池工程，力拚後年（二○二○年）完成啟用。

彰化高鐵特定區由縣府民政處開發規劃，水源問題由民政處提供土地和補助水公司埋設管線經費，二、三年前曾有國際連鎖的大企業擬來此購地投資，但因擔憂自來水供應不足而作罷。

縣府民政處長劉坤松表示，將來蓄配水池興建完成後，就不會有水源供應短缺的疑慮發生，縣府盼由更完善的軟硬體公共設施，吸引產業前來開發投資設廠。