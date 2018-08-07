〈中部〉加入準公共化 雲林2托嬰中心簽約

2018-08-07

名單將公告社會處網頁

〔記者林國賢／雲林報導〕托育新制上路一週，雲林已有二家托嬰中心、四位保母完成簽約；縣府社會處表示近期會把完成簽約名單公告在社會處網頁，供有托嬰需求民眾參考選擇。

托育費補助增加三千元

已簽約托嬰業者表示，多數同業對托育新制仍充滿疑慮與觀望，但他認為就長期而言準公共化對幼兒、家長或是托嬰中心都是利多，早點簽約可讓家長放心。該業者指出，簽約後，托育費用補助由原來三千元托育費用補助提高為六千元，相信更能吸引家長，穩定中心營運。

社會處副處長陳怡君表示，新制上路後，縣內有關居家托育人員登記及管理辦法、居家式托育服務收退費項目及基準都維持既有制度，針對保母輔導、管理機制及收費價格也沒有改變，但對業者與家長都更有保障。

陳怡君指出，雲林縣前年與去年新生兒分別是四七七四人、四五三二人，估計育兒津貼及托育補助新制能有九千五百幼兒受惠，服務涵蓋率達九成五，幾乎能照顧到每位幼兒，請大家能儘量配合。社會處統計，全縣目前有十家私立托嬰中心、三百四十三位合格保母，托嬰中心核定共可收嬰三百一十四位，尚可收托一百一十一名幼兒，合格保母中目前待職還有五十位，還可收托一百名幼兒。

陳怡君指出，已完成簽約的二家托嬰中心分別在虎尾與斗南，仍有數家洽詢中，社會處會積極舉辦說明會，提升簽約家數與保母人數，讓托嬰更有保障。