〈中部〉幼兒學費補助 嘉市提早中央一年

2018-08-07

二到四歲幼兒每學期最高一萬元

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府幼托政策規劃加碼，將在本月底市議會召開臨時會時，提請審議「二到四歲幼兒學費補助」追加預算案，經費六千七百萬元，補助六千七百名就讀嘉市立案幼兒園的二至四歲幼兒，一○七學年度第一學期學費最高各一萬元，第二學期補助費用會編列明年度預算辦理，明年八月一日起的一○八學年度由中央接手。

涂醒哲有信心透過追加預算辦理

嘉義市長涂醒哲昨午宣布「一○七學年度幼兒就學費用向下延伸補助政策」時說，為了讓就讀公、私幼兒園的幼兒都有學費補助，市府兩度邀集議員、幼教機構開會討論，規劃新增以每學期最高補助學費一萬元的方式，補助二到四歲幼兒學費，先從今年八月的新學年度第一學期追加預算辦理，溝通獲過半數議員表達支持，有信心此案「一定會過」。

市府教育處副處長林喜信說，這項補助未排富，二到四歲幼兒的父母其中一方設籍嘉市一年以上、幼兒就讀市區合法立案幼兒園者都符合資格，包括設籍條件、補助款撥付方式、已向幼兒園繳註冊費的幼兒家長如何退費等細節，會在九月初公布。

蕭淑麗︰預算未過 疑為政策買票

議員陳幸枝、蔡文旭認為，幼兒就學補助能減輕市民育兒負擔，也能讓幼兒就近就讀，願意支持這個政策，公、私幼良性競爭有助提升幼教品質；議員戴寧建議，市府與私幼業者要溝通好，以防私幼藉機調漲學費；不過，退出國民黨要投入下屆市長選舉的議長蕭淑麗傍晚發新聞稿，指此預算要市府自籌，尚未經議會通過，涂醒哲就開記者會開支票，令人懷疑為政策買票。

育有三名子女的婦人徐萌英說，小兒子就讀私幼小班，私幼月費五千八百元，註冊費一學期一萬七千元，因為離家近、寒暑假也不放假，才選念私幼，如可補助一萬元，「有總比沒有好」，但也要看政策是否落實。