〈南部〉南山公墓遷葬 市府︰50年也遷不完

2018-08-06

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市長參選人林義豐以「虧雞福來爹」、把南山公墓變夜市等政見爆紅，不過，根據民政局粗估，面積一○三公頃的南山公墓，地面上的墓塚目前超過五萬門，地面下的狀況則尚難估計，且遷葬補償及開發費用概估上看六十億元，若要全部遷葬完成，恐怕五十年也遷不完。

依照前市長許添財任內曾辦理過的一次道路拓建工程，將西門路延伸至中華南路，自二○○五到二○一○年完成新闢道路，五年約遷移一千七百多門墳墓，補償費、遷葬費及工程費總計約二．一億元。

光地上補償費至少需30億

民政局估算，以南山公墓地上約六萬門墓塚、目前遷一座墓約五萬至六萬元不等的補償費計算，光地上補償費至少需要三十億元，而南山公墓年代久遠，市定古蹟清代古墓施瓊芳墓、荷治明鄭時期古蹟曾振暘墓等都在這裡，地下的實際狀況難以預計。

民政局代理局長林振祿表示，南山公墓範圍大、年代久遠，除了地上可看得到的墓塚，地下有多少並不知道，且經費實在太龐大，必須視財源分期分年編列預算進行。而在辦理遷葬時，依規定必須先公告三個月，通知家屬自行遷葬，若仍有未完成的有主墳，還要再公告第二次，時間一樣是三個月，如果家屬仍未在期限內完成，則連同無主墳，由公部分一併進行遷葬，半年絕對不可能完成。

目前市府正在南山公墓火化場旁規劃殯葬專區，面積逾十公頃，今年已經列三千六百萬元，預計分兩年完成專區規劃範圍內的墳墓遷葬，未來將新興殯儀館，林振祿表示，南山公墓遷葬事宜，市府一直有在努力中。