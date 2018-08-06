〈南部〉自強爸爸病逝 子女捧照上台領獎

2018-08-06

危天祥生前勇敢面對逆境

〔記者劉婉君／台南報導〕「很可惜爸爸看不到！」台南市昨天表揚模範父親，五十六歲的自強爸爸危天祥，七月初因病辭世，來不及參加表揚大會，子女特別挑選一張父親笑得燦爛的照片，捧著照片上台代父領獎，日後再將獎牌帶到父親靈前。

危天祥於二○○二年赴中國工作，早期經濟優渥，但二○○七年底生病開始洗腎，在中國的醫藥費太高，耗盡積蓄，二○○九年返台，並與妻子離婚，獨力撫養三名兒女，一家四口曾一度共吃一個便當和泡麵，日子雖然辛苦，但親子感情很好。升上高三的次子危震說，父親總是教他們「做人要正直」，鼓勵兒女不要氣餒，要好好讀書、好好做人，他和兄姊挑選了兩年前爸爸過生日時拍的照片出席表揚大會，「因為這張照片中，爸爸笑得最燦爛。」

即使擁有中醫師執照、中餐乙級廚師執照等，以及曾任圓山大飯店行政主廚、王金平立法院辦公室主任等經歷，危天祥因為一週要洗腎三次，體力日漸衰弱，求職不順，到夜市送貨支撐一家經濟，三名兒女也很體貼，半工半讀減輕父親的壓力。

子女謹記互相扶持助人教誨

就讀碩一的女兒危心如說，爸爸雖然有些失志，但很堅強，也很負責任，用心照顧三名兒女，每天晚上都會傳訊息跟她說晚安，樂善好施的爸爸也總是鼓勵他們，將來有能力要幫助別人，三人也謹記父親生前的教誨，「兄弟姊妹間要互相協助扶持，共同度過。」

台南市政府昨天在民治市政中心南瀛堂舉行父親節感恩表揚活動，六十位受表揚的父親從三十七歲到九十三歲，鹽水區九十三歲的葉爾修是年紀最長的爸爸。