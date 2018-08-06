〈南部〉漂百多公里 澎湖發現台南蚵棚旗

2018-08-06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南蚵棚的標示旗竟漂到澎湖去！澎湖的海洋志工上週六在西嶼鄉淨灘時，撿到台南漂過去的蚵棚標示旗，年份、地區、名字都清晰可辨，無獨有偶，在望安鄉海灘也有撿到。南市漁港及近海管理所所長周瓈朝昨天獲悉十分訝異，納悶「台南的標示旗怎會漂到澎湖去？」

名字、編號、年份清楚

台南與澎湖西嶼兩地相距約一百多公里，標示旗加上旗桿約二公尺長，它跨過台灣海峽的黑水溝，輾轉漂流到西嶼。當地志工撿到標示旗後傳訊息給台南社大海廢社發起人晁瑞光，並感謝台南的朋友願意在漁具上具名，讓他們知道這是來自台南的海漂垃圾。

社大海廢社發起人晁瑞光表示，澎湖海洋志工，長期關心海洋廢棄物的問題，最近在澎湖西嶼海邊淨灘及海廢垃圾調查，意外發現來自台南的海漂垃圾，並提供給他相關訊息及照片，詢問標示旗的用途。

研判七月豪雨造成漂流

晁瑞光表示，被撿到的蚵棚標示旗，班別、名字、編號及年份都十分清楚，確認為去年台南安南區蚵民所放養，今年要採收的蚵棚所流失的標示旗。過去，澎湖的海洋志工也有撿到漁業用保麗龍，樣式尺寸與台南養蚵用的保麗龍相同，但因沒有標示而無法確定，這次則是首次可以證明是從台南漂過去的，算是台南蚵棚標示旗的奇幻之旅。研判應該是今年七月台南連日豪雨，標示旗順水流漂過去。

管制漁具污染多管齊下

周瓈朝表示，南市牡蠣養殖每年約有一萬棚，為了避免廢棄蚵棚及保麗龍漁具污染環境，目前均得登記納入管理，要求蚵民每一棚都要插標示旗，如未標示，一棚開罰一萬元。明年十月一日起也將強制保麗龍浮具套網或包覆塑膠PE材質，以改善保麗龍污染，目前也研發有不同環保的新材質，將提供蚵民試驗選擇。