〈南部〉《高雄》新住民導覽員結訓 最小才升國三

2018-08-06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局新住民導覽員培訓班昨結訓，四十六位學員當中有人已通過導遊證照考試，還首度出現新二代，包括一位升國三學生，學員普遍對高雄觀光有信心，也期待有機會能為娘家鄉親作導覽。

46位學員中5位是新二代

這是繼前年後，高市觀光局第二次辦理新住民導覽員培訓課，首批學員中已有四人在旅行社任職，第二梯次也有兩人已通過導遊證照考試，第二梯學員裡更首次有五位新二代，年紀最小的是位升國三學生。

觀光局表示，為爭取更多新南向國家遊客來高雄觀光，盼透過在地新住民朋友當平台，遂鼓勵新住民投入導覽行列，以其語言優勢與對地方的熟悉，成為高雄與新南向國家的最佳橋樑。

第二期新住民導覽員培訓共有四十六位學員，分別來自越南、泰國、印尼、柬埔寨等國，日前完成三天課程，昨天舉行結訓典禮。

觀光局長曾姿雯指出，今年上半年東南亞入境旅客總數約七十四萬人次，與去年同期相比增加十八萬人次，成長率約廿四％，可見新南向國家具有相當的觀光潛力。

市府鼓勵考導遊成觀光尖兵

新住民具語言優勢，對兩地民情都了解，是東南亞語導遊最佳人選，曾姿雯鼓勵學員透過課程熟悉高雄旅遊環境，之後可進一步挑戰考選部導遊執照，成為高市觀光尖兵。

年紀最小的學員是屏東枋寮國中升三年級學生柯峻閔，柯媽媽來自越南，柯峻閔表示曾去過高雄旗津、棧貳庫、崗山之眼，覺得高雄很好玩，以後若有機會，很願意當導遊、介紹台灣最美的地方給越南朋友。