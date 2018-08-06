〈南部〉左營海軍基地增離岸堤 漁民憂影響漁撈

2018-08-06

〔記者蘇福男、洪臣宏／高雄報導〕因應新一代兵力陸續成軍，海軍規劃「左營第二港口擴建工程」，並計畫在第二港口外海興建一條一千五百公尺長離岸堤，因緊鄰梓官蚵仔寮漁港，成了海上漁撈作業的阻礙，引發漁民不滿。

軍方︰施工期將兼顧漁民與國安

海軍司令部昨天表示，將在兼顧漁民權益與國防安全原則下施工，漁民所提油料補償及興建蚵仔寮漁港南北堤延伸的要求，涉及跨部會協商，正邀集相關單位研討後協助辦理。

海軍表示，左營二港口擴建為國軍重大建設，影響國防安全甚鉅，希望國人支持，海軍將秉持依法行政，積極協調，妥善周全規劃，並採專案管制等原則辦理，期能共創國防建設與地方發展雙贏局面。

第二港口擴建 可提升艦艇機動性

海軍左營基地目前僅有單一進出口，亟需增設第二港口，以提升艦艇進出港口的時效性和機動性，否則一旦戰時遭到封鎖，將不堪設想，第二港口擴建完成後，將可進駐萬噸級大型軍艦，可滿足目前四艘基隆級艦和未來新一代巡防艦泊靠的需要。

目前海軍基本設計成果報告書、環境影響差異分析報告、海岸開發許可「海岸利用管理說明書」，都已分獲行政院工程會、環保署和營建署等審認通過，工程預定今年底發包，二○二五年完工。

海軍參謀長李宗孝日前親率多名將領和工程顧問公司，向梓官漁民說明、溝通，顧問公司說明該擴建案對目前海流、海浪及海砂的自然環境衝擊，皆在可耐受程度，軍方也強調，未來在梓官區出入的海軍官兵為數眾多，將帶動當地經濟繁榮，但可能對當地漁業的衝擊卻隻字未提，引發漁民強烈不滿，會中砲聲隆隆，雙方對話沒有交集。

立委要求軍方再提評估報告

立委邱志偉指出，國防安全和漁民生計同等重要，該工程計畫在第二港口外海興建離岸堤，蚵仔寮漁港的南北堤防長度是否應往外延伸？應延伸多長？未來艦艇進出碼頭，是否會影響漁民的作業安全？漁民因此而限縮的捕撈範圍有多大？減少的漁獲有多少？另外，漁船因軍港擴大而至少繞道一．八公里，所增加的油耗、時間，理應給予補償，尤其離岸堤造成海浪因反作用力而導致漁船、竹筏有翻覆之虞，邱志偉要求海軍針對上述疑問，於三個月內做成評估報告。