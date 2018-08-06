〈南部〉1.55億公視歷史劇 屏東協拍拚觀光

2018-08-06

導演曹瑞原操刀 屏東選角取景

〔記者邱芷柔／屏東報導〕預算達一．五五億的公視歷史劇「傀儡花」，由導演曹瑞原操刀，重現一八六七年西方列強環伺下的南台灣，昨天曹瑞原特地到屏東選角，他表示，該劇有八成至九成會在屏東取景，希望在屏東找到主、配角，透過戲劇讓更多人看見屏東。

縣府盼殺青後保留搭設場景

屏東縣長潘孟安表示縣府全力協調各機關、各地鄉鎮公所等超過二十個單位，讓劇組順利拍攝，未來也希望在該劇殺青後，將搭設的場景保留下來，帶動屏東觀光及文化價值。

曹瑞原說，光是要呈現海灘場景，就需要動用超過四十名飾演美國大兵的外國臨演及一百五十名剃頭清兵，從演員、服裝、場景每一項都是挑戰，拍攝「一把青」時約動用三千人次的臨演，初估「傀儡花」動用的臨演人次將會多一倍。

演員徵選報名 逾50人來自屏東

傀儡花演員徵選總報名人數超過一百五十人，其中逾五十人來自屏東，昨天在屏東青年學院舉行複選，徵選結果預計在八月十日後個別通知。

曹瑞原說，故事發生在屏東排灣部落，因此會有大量的原民角色，劇組將持續物色演員，其中女主角「蝶妹」將選用素人演員，尋找的女主角是擁有原住民臉孔。

參與試鏡的屏東瑪家部落青年撤摩說，對於劇中角色尋根的過程很感動，希望將重要角色留在屏東；來自台東的裘娃．伊斯巴里達夫說，她從小就喜歡表演，不想錯過這次機會，特地從台東來到屏東試鏡。

曹瑞原說，這部片是公視有史以來預算最高的戲劇製作，內容相當有張力，從多元族群角度呈現歷史觀，是相當國際化的作品。

「傀儡花」改編自陳耀昌小說原著，以一八六七年的「羅妹號事件」為背景，當年美國商船「羅妹號」（Rover，又譯羅發號，漂泊者之意）在恆春半島發生船難，船員因誤闖排灣族領地而遭殺害，引發美國出兵，後與原住民頭目簽訂台灣第一份國際盟約，預計二○二○年播出。