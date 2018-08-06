〈台北都會〉「奧黛莉赫本」來台亞洲巡展 夭折

2018-08-06

文化局無法協調提供60天檔期

〔記者郭安家／台北報導〕美國奧黛莉赫本兒童基金會去年起首度在亞洲辦巡迴展，展出奧黛莉赫本原汁原味的電影道具、戲服，複製經典電影場景等，並同意松菸文創園區作為亞洲巡迴展最後一站，但因台北市文化局無法協調提供六十天檔期，導致台北展下架，無緣跟台灣影迷見面，台北市議員許淑華批北市府對國際藝術活動敏感度低、淪文化殺手。

文化局：給45天檔期 未繳費視同放棄申請

文化局解釋，松菸展覽今年檔期，應於去年底十二月提出申請，主辦單位當時並未提出書面申請。至於今年七月有再開協調會，則決定將松菸文創園區兩個展覽空間調整為一，挪出新倉庫可於九月中旬至十月辦奧黛莉赫本展覽，並給予四十五天檔期，但主辦單位之後未繳費，視同放棄申請。

台灣主辦單位：天數不符需求

不過，台灣主辦單位說明，奧黛莉赫本的道具、戲服等需透過海運、空運於亞洲巡迴，每個城市辦展計算進場、撤場需要十天，如果僅取得四十五天檔期，展覽將剩卅天，不符基本需求；加上亞洲巡迴倒數第二站的中國展覽七月就結束，文化局協調的九月中旬辦台北場，中間隔一個多月，多花運費，不符成本，基金會最終取消來台。

對於文化局反指主辦單位去年未申請，主辦單位則回應，辦演藝活動都會先打電話詢問，看是否有候補機會，才會提出書面申請；去年底即致電松菸文創園區，並表達六十天檔期需求，但對方說展期太長、今年度相關檔期已被預約。由於今年中國深圳等處仍辦亞洲巡迴展，三月奧黛莉赫本基金會再問是否辦台北場？所以才有七月的協調會。

無緣來台 許淑華批市府淪文化殺手

許淑華表示，關鍵問題出在北市府不願積極協調場地，導致錯失了讓台北提升國際能見度機會，且松菸文創展覽區近年參展人次逐年下降，從二○一四年二五七萬人次參觀，去年只剩一五四萬人次；台北市長柯文哲、文化局欠國際觀，對國際藝文活動敏感度太低。