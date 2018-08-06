〈台北都會〉貓纜漲價乘客減 回客率不到3成

2018-08-06

〔記者蕭婷方、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，提出整合貓空、貓纜、大貓熊（台北市立動物園）的「三貓計畫」，但柯卻調漲貓纜票價，不僅每年平均虧損五千萬元，還導致觀光人數隨之銳減十九％。近年來北捷也推相關計畫救貓纜運量，不過因缺乏觀光誘因，據捷運公司統計，貓纜回客率近年不到三成。

貓空業者：「三貓計畫」只是口號

台北市貓空休閒產業社區發展協會理事長張侑霖坦言，觀光客減少很多，觀光人次就像溜滑梯般滑落。貓空駐點的計程車司機也感嘆生意難做，過去假日甚至一天可破萬，現在有幾千塊就要偷笑了，加上又有Uber競爭，實在雪上加霜。店家也批，柯文哲三貓計畫根本只是口號，店家倒的倒、關的關，有些也只是還在咬牙硬撐。

據統計，二○一五年貓纜運量計有約二七一萬人次，但至二○一七年僅剩二一○萬人次，下滑近三成；今年截至七月為止計僅一二四．五萬人，與去年同期相當。

北捷也統計，近年貓纜國內遊客數減少，外國旅客比例逐漸提升，每年至少四成遊客為外國旅客；進一步統計旅客搭乘貓纜一年內回客率，僅三成不到。北捷貓纜主任趙宗威分析，二○一五年柯市長將貓纜定位為「觀光型纜車」，針對雙北市民與外縣市民眾進行差別訂價，國內旅客這兩年確實有減少，但不影響國外旅客，國外旅客短時間內也難重遊貓纜，因此回客率才會比較低。

趙宗威進一步說明，纜車定位為「觀光纜車」，不過卻較國內日月潭纜車、花蓮海洋公園纜車缺乏觀光誘因，也是導致觀光人次、回客率無法提升的原因之一。

缺乏觀光誘因 市府將進行再生計畫

台北市產發局表示，如今貓空通過為休閒農業區，市府將對貓空地區居民進行農村再生培根訓練，組織運作及社區營運等打好基礎，因此會輔導社區投入農村再生計畫，讓社區能夠永續自主。

產發局主秘高振源解釋，除了農業生產外，也會增進當地居民對農產的解說能力，像是帶觀光客到茶莊，解說採茶過程、介紹機具，並教他們如何採茶，未來會有一系列的相關課程教導位於休閒農業區的居民，盼能幫助當地觀光。