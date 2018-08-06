〈台北都會〉休閒農業區通過 貓空違規餐廳解套

2018-08-06

農委會通過 成為北市第二處休閒農業區

〔記者楊心慧、鍾泓良／台北報導〕台北市貓空地區茶坊、餐廳因位於保護區，長年違規使用，台北市貓空休閒產業社區發展協會去年五月在台北市產發局協助下，向農委會申請「休閒農業區」，於今年四月十七日通過，成為台北市第二處休閒農業區，雖然台北市都發局、產發局強調並非「就地合法」，但茶坊、餐廳只要被認定是附著休閒農場的必要性服務設施，就可持續經營，而區域內的合法農舍甚至可以轉型為民宿業，現存業者將就此解套。

貓空地區一九七○年指定為保護區，山上多戶茶坊、民宿、土雞城等店家都是既存違建、違規經營，為了讓營業數十年的商家有就地合法機會，台北市政府在前市長郝龍斌時期，於二○○八年開放業者以申請開發許可形式，從「保護區」變更為「休閒農業特定專用區」，使其能就地合法。

附著休閒農場的必要性設施可持續經營

但開發許可申請不易，許多業者在土地持有同意書、臨接道路、地質等開發條件碰壁；雖有六十一戶商家提出申請，卻有四十九戶遭駁回，也就是說，除了一九七○年前就存在的八家業者，僅四家通過都市計畫變更開發許可，合計十二家可合法經營餐飲、零售業，其餘四十幾家都仍然是違規使用。

仍有40多家違規 合法農舍可轉型民宿業

柯市府上任後也對貓空地區的問題苦無對策，本來都發局今年擬再放寬都計開發許可條件，但尚未完成台北市都市計畫委員會審議，產發局與當地業者則另尋他途，去年五月向農委會申請「休閒農業區」，於今年四月通過，成台北市第二處休閒農業區，第一處則是在二○一六年通過申請的內湖區白石湖。

產發局主秘高振源說明，其實二○○○年時市府與業者就已開始討論申請休閒農業區一事，但因申請需要有共識，中間不斷討論，後來當地看到白石湖通過休閒農業區後的發展，便有了共識，才在去年向農委會提出申請，首次申請即通過。

台北市貓空休閒產業社區發展協會理事長張侑霖表示，通過休閒農業區後，對店家們來說算是小解套，雖然不是完全就地合法，但至少給貓空一個小名份。張說，接下來中央有一連串對店家的培訓計畫，這對社區營造很重要，相信未來對貓空整體觀光都有幫助。

都發局：非就地合法 但形同解套

高振源表示，未來盼能以區域發展帶動觀光，同時也能獲得中央補助，合法房舍還可向觀光傳播局申請經營民宿，並能附設餐飲設施。

都發局表示，貓空如今已劃設為休閒農業區，確實形同解套，依照「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，保護區可以設置「農業及農業建築」，但不得有零售、餐飲等商業。但如今貓空依「休閒農業區設置管理辦法」成為休閒農業區，若未來業者成功申請成休閒農場，那麼茶坊、餐廳經農業主管機關產發局認定是附著在休閒農場的必要性服務設施後，就會被認定是「農業及農業建築」准許設置。