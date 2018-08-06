〈台北都會〉新北市有老舊建物 21處閒置養蚊

2018-08-06

財政局：提需求助調配

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市升格後，原隸屬鄉鎮市公所的資產納歸市府管理，不少建築物移交前已不堪使用，市府接管後，部分地處偏遠、面積狹小或房舍老舊的建物，放著養蚊子十分可惜，目前有廿一處市有不動產閒置，至今沒有具體活化方案。財政局表示，若機關提出使用需求，將協助調配。

廿一處可供調配的市有不動產分別坐落瑞芳、淡水、金山、板橋、貢寮、泰山、三芝、石門、蘆洲、五股、汐止等行政區，建物面積最小為廿八平方公尺，最大為四二五．八五平方尺，屋齡從十四年至七十三年不等，多數屋況窳陋，不堪使用。

財政局公用財產管理科科長蔣喬玫表示，空間使用規劃須由建物管理機關自行評估，原則上由各機關擬定活化策略或方向，若經確認無公用用途，財政局將協助調配。

市議會民進黨團副總召集人林銘仁表示，市府長期漠視閒置空間，無法有效活化與利用，導致許多市府建物變成歷史建物或列冊追蹤，這是不負責任的作法。他認為，管理機關應針對閒置空間重新評估，導入創生、創意及創業等活化策略。

市議員李倩萍說，蘆洲區信義路二九二巷內的閒置空間是一處四樓公寓，近捷運三民高中站，價值及實用性高，同棟公寓也有其他住戶，市府不妨稍加整理，納入新北市推動成效不佳的包租代管方案，或者改建青創基地，總比養蚊子來得好。

蔣喬玫指出，市有公用不動產財政局列冊追蹤，每月更新資料，進行滾動式檢討，自市府升格以來，已調配三百一十件案子，面積達五萬三三九二坪，若有適合標租或標售的建物，將在財政局官網公告。