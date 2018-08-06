〈台北都會〉阻登革熱 新莊複查容器積水即開罰

2018-08-06

〔記者陳心瑜／新北報導〕今年全國登革熱本土病例已達八人，其中六人在新北市新莊區瓊林里，新北市政府衛生局長林奇宏表示，「案例有可能持續增加」，呼籲家戶清理孳生源，三天後將進行複查，如果發現有積水容器，將處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰，可按次處罰。

150人大陣仗逐戶巡查

新北市衛生局長林奇宏、新莊區長李政勳及清潔隊、警方等跨局處團隊共約一百五十人，昨天到瓊林里消毒，並逐戶巡查孳生源、加強宣導，希望民眾清除可能的積水容器。

瓊林里多為舊公寓住家，相較大樓有管委會統一管理，防疫資訊較不容易傳播。清潔隊昨天除了對水溝噴灑藥劑，也深入每一處狹窄的暗巷、防火巷噴藥，檢查是否有積水，尤其注意民眾在騎樓旁或花台種菜、種花草的器皿，並將任何積水處的水都倒乾，還逐戶檢查家戶中的蓄水池、屋簷等可能有不流通的積水處，視情況噴藥、消毒。

民眾自主檢查才有效

林奇宏表示，新北第一例發生至今，新莊已經過多次消毒、清理，但只要午後下雷陣雨，這些戶外的積水處又會重新變成孑孓孳生的溫床，因此民眾自主檢查孳生源清理，才是最有效的防疫方式。

林奇宏說，白線斑蚊的疫情傳播八成發生在戶外、兩成是在室內，因此室內外孳生源的清除相當重要，最常見到的孳生源就是盆栽底盤、沒有覆蓋的瓶瓶罐罐，「小小的積水瓶蓋就足以讓白線斑蚊產卵。」

最高罰鍰1萬5千元

林奇宏表示，現階段尚未開罰，以勸導為主，相關單位三天後將進行複查，如果還發現有積水容器，將依傳染病防治法第七十條規定處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰。

  • 新北市衛生局針對新莊瓊林里登革熱第六例周邊二百公尺的戶外及四七三戶室內，進行整區、逐戶入內噴藥消毒。（記者陳心瑜攝）

    新北市衛生局針對新莊瓊林里登革熱第六例周邊二百公尺的戶外及四七三戶室內，進行整區、逐戶入內噴藥消毒。（記者陳心瑜攝）