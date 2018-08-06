〈台北都會〉阻登革熱 新莊複查容器積水即開罰

2018-08-06

〔記者陳心瑜／新北報導〕今年全國登革熱本土病例已達八人，其中六人在新北市新莊區瓊林里，新北市政府衛生局長林奇宏表示，「案例有可能持續增加」，呼籲家戶清理孳生源，三天後將進行複查，如果發現有積水容器，將處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰，可按次處罰。

150人大陣仗逐戶巡查

新北市衛生局長林奇宏、新莊區長李政勳及清潔隊、警方等跨局處團隊共約一百五十人，昨天到瓊林里消毒，並逐戶巡查孳生源、加強宣導，希望民眾清除可能的積水容器。

瓊林里多為舊公寓住家，相較大樓有管委會統一管理，防疫資訊較不容易傳播。清潔隊昨天除了對水溝噴灑藥劑，也深入每一處狹窄的暗巷、防火巷噴藥，檢查是否有積水，尤其注意民眾在騎樓旁或花台種菜、種花草的器皿，並將任何積水處的水都倒乾，還逐戶檢查家戶中的蓄水池、屋簷等可能有不流通的積水處，視情況噴藥、消毒。

民眾自主檢查才有效

林奇宏表示，新北第一例發生至今，新莊已經過多次消毒、清理，但只要午後下雷陣雨，這些戶外的積水處又會重新變成孑孓孳生的溫床，因此民眾自主檢查孳生源清理，才是最有效的防疫方式。

林奇宏說，白線斑蚊的疫情傳播八成發生在戶外、兩成是在室內，因此室內外孳生源的清除相當重要，最常見到的孳生源就是盆栽底盤、沒有覆蓋的瓶瓶罐罐，「小小的積水瓶蓋就足以讓白線斑蚊產卵。」

最高罰鍰1萬5千元

林奇宏表示，現階段尚未開罰，以勸導為主，相關單位三天後將進行複查，如果還發現有積水容器，將依傳染病防治法第七十條規定處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰。