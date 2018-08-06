〈北部〉花蓮上半年電動車事故 高達172件

2018-08-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣騎乘電動車發生受傷的交通事故去年合計三百廿六件，今年上半年已發生一百七十二件，死亡事故一件，雖然中央已準備將電動車納管，但因騎乘電動車多數都是學生及老人，將請警員到學校、社區福氣站等加強宣導，並建議中央加速訂定罰則速度，藉茈此保障民眾行的安全。

須載安全帽 警開勸導單難遏止

電動自行車因不需考駕照、沒有騎乘年齡限制，目前愈來愈普遍，成為老年人、學生通勤、通學的代步工具，街頭上經常可見許多學生騎車沒戴安全帽，在車陣中鑽來鑽去險象環生，而電動車沒有牌照，也衍生失竊、管理等問題。

縣警局交通隊指出，電動自行車依現行法規屬慢車種類之一，交通安全規則第一一五之二條規定，電動自行車駕駛人應依規定配戴安全帽，並自二○一六年七月一日起實施，但目前交通管理處罰條例尚未訂定罰則，致警方執法時僅能針對此違規行為執行勸導並開立勸導單，大部分駕駛人依然故我。

電動車的種類相當多，主要區分成三種分別是電動機車（需牌照）、電動自行車、電動輔助自行車，後兩者被視為慢車免牌照，電動自行車雖然規定時速不能超過廿五公里，不含電池總重在四十公斤以下，不過目前許多電動自行車外型做的與機車一模一樣，在時速上均超過廿五公里，甚至可達五十公里。

縣議員黃振富說，電動自行車已成為普遍的代步工具，但事故日益增加，尤以學生及年輕族群最多，若騎乘電動車未依規定配戴安全帽，往往造成嚴重傷亡事故，希望法規既已規範騎乘電動車應配戴安全帽，應儘速律定罰則，增加執法強度，讓大眾重視這個安全問題。