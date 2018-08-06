〈北部〉花蓮垃圾掩埋飽和 盼水泥業代燒

2018-08-06

北區堆逾5千公噸 南區趨於飽和

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣北區五鄉市垃圾堆置逾五千公噸，南區垃圾掩埋場亦已飽和，面臨巨大垃圾危機！花蓮縣環保局昨天表示，北區轉運站及協調由水泥業代燒垃圾，年底預期會有具體結果，可望徹底解決花蓮垃圾危機。

審計部花蓮縣審計室查核發現，花蓮縣因未興建垃圾焚化廠，北區五鄉市一般廢棄物由宜蘭縣的代燒焚化廠處理，花蓮市、吉安鄉、新城鄉、壽豐鄉及秀林鄉的垃圾雖然每天運往宜蘭處理，但長期仍累計堆置五千公噸垃圾，加上南區瑞穗鄉、富里鄉及玉里鎮等公有掩埋場即將飽和，花蓮縣面臨龐大的垃圾處理壓力，應積極籌謀對策因應。

環保局長饒忠指出，花蓮縣的垃圾問題愈來愈嚴重，為了因應南區鄉鎮掩埋場飽和，從今年初起，北區五鄉市垃圾轉運宜蘭利澤焚化廠代燒處理，已增加玉里鎮、瑞穗及富里鄉合計八鄉鎮市，環保局積極規劃及協調，預計年底成立北區轉運站及協調台泥和平廠及當地居民，就近由水泥業代燒垃圾，希望能有具體的結果。

環局：年底可望有突破進展

饒忠說，針對花蓮縣審計室所提的垃圾危機問題，目前每日送往宜蘭利澤焚化廠焚燒的垃圾量為一百廿五公噸，其中花蓮市、吉安鄉及新城鄉每天生產垃圾合計約一百廿公噸，為了避免北區五鄉市長期堆放的五千公噸垃圾量（多為大型垃圾，必須分解處理），若量再增加，環保局協調利澤焚化廠增加每日的垃圾處理量。

南區玉里鎮、瑞穗及富里鄉三鄉鎮掩埋場已達飽和問題，且找不到合適的土地，經過協調後，今年初起，已將玉里、瑞穗及富里納入垃圾北運利澤焚化廠焚燒鄉鎮。

饒忠說，垃圾問題長期困擾花蓮縣，為了徹底解決北區五千公噸垃圾長期堆置，加上南區的垃圾無處去問題，環保局積極與民間企業及相關團體及地方各界溝通中，目前已獲共識，年底可望會有突破性進展，可望就近由水泥業者代為焚燒垃圾。