〈北部〉宜蘭二戰機堡 文化部撥1.1億活化

2018-08-06

3年前獲登錄歷史建築

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市金六結營區附近有多座日軍遺留下的飛機掩體群（機堡），因具文資價值，被登錄為歷史建築，其中一處機堡的地主認為，機堡登錄歷史建築至今，主管機關無積極作為，不知登錄意義何在；宜蘭縣文化局則解釋，已爭取到前瞻計畫一．一億元經費，將啟動歷史調查及活化工程。

二戰時期，日軍在宜蘭興建三處軍機場供戰機起降，並在機場周圍建造機堡，戰後有些機堡被拆除，十三座機堡被遺留下來，卻長期閒置。陳姓地主直言，過去曾向縣府提議徵收，但縣府沒錢，他不知文化局要怎麼活化，而機堡位置隱密，如果沒人帶路，外地遊客很難到達，他做最壞的打算是維持現狀，繼續保存下去。

地主：欠缺管理維護

坐落泰山里一座機堡的陳姓地主說，機堡被登錄歷史建築超過三年，未見後續作為，好像登錄後當作沒這回事，由於各機堡散落竹林、草叢，加上位處偏遠，若欠缺管理維護，登錄歷史建築意義不大。

文化局則回應，二戰時期日軍在宜蘭興建多道防線，有機堡、碉堡、作戰指揮部，為了再造歷史現場，向文化部提報前瞻計畫，爭取一．一億元經費，近期也獲核定。

文化局啟動專家審查

文化局指出，將邀請文史專家審查，利用半年的時間盤點、調查全縣二戰軍事遺構，包含宜蘭市、員山鄉等地機堡、海岸線碉堡，待完成歷史調查，便會展開硬體修復，把各機堡、碉堡串聯，促使遺構風華再現。

機堡見證二戰歷史，近幾年被視為文化資產，登錄為歷史建築，宜蘭縣有進士里飛機掩體、思源里飛機掩體、南橋里飛機掩體群、金六結周邊的泰山里飛機掩體群，合計約有十三座機堡被列入保護。