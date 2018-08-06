〈北部〉（苗栗）前瞻挹注1.6億 三義南庄聯外道推路平

2018-08-06

重鋪路面 人手孔蓋下地

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推動三義、南庄發展「國際慢城」觀光，但通往兩地的道路苗四十九、苗五十一及縣道一二四線，多處老舊破損，另，聯絡福爾摩沙高速公路通霄交流道、台一線的縣道一二八、一二一線部分路段也龜裂不平。縣府透過前瞻計畫，獲公路總局核定補助一億六千五百二十萬元，將進行路面重鋪及人手孔蓋地下化，提升道路品質助觀光發展。

苗四十九線及苗四十九之一線是通往三義鄉舊山線勝興車站、龍騰斷橋等景點要道，苗五十一線、苗五十一線之一則是中山高三義交流道通往舊山線景點的聯絡道，部分路段路面老舊破損、龜裂或有坑洞，且有多處人手孔蓋，路面不平。

苗栗縣府工務處表示，全國首創的鐵道自行車即將試營運，人潮車潮勢必大增，為改善道路品質，部分路面將重新鋪設及劃設標線，並協調管線單位將人手孔蓋地下化；苗四十九、苗四十九之一改善長度九千七百七十四公尺，苗五十一、苗五十一之一為五千六百八十三公尺。

南庄鄉於假日也是人潮如織，通往南庄的縣道一二四線三灣至南庄獅山段約十公里，也有多處路面老化、破損，將重新鋪面及將沿線約卅個人孔蓋下地，改善道路平整度。

另，銜接福高通霄交流道與台一線的縣道一二八線及延伸到通霄鎮南和國小的縣道一二一線，部分路段路面龜裂、坑洞，也納入改善，分別重鋪一千八百一十公尺及三千五百六十公尺。

工務處指出，舊山線周邊道路預計明年農曆年前完工，其餘明年中旬完成。