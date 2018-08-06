〈北部〉（竹市）3兒藝節遊具改造 活化香山水資源公園

2018-08-06

「風的運動場」首推 吸引人潮

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕今年四月竹市香山區水資源公園舉辦「兒童藝術節－風的運動場」，五天湧入逾廿萬人次，原創遊具更獲民眾喜愛，市府決定保留，將水資源公園打造為香山第一座大型親子公園，並將迎風追逐、林間推拉車與搖擺大花等三組遊具加以改造，延長使用壽命更確保安全，昨天完工開放。

促成今年兒藝節在水資源公園舉辦的市議員林盈徹表示，水資源公園一直是只有在地人知道的「秘密景點」，活化不能單靠一次性活動，應做長遠整體規劃，加上有許多民眾反映「兒藝節實在太好玩，希望遊具能留下來！」

他認為水資源公園有緊鄰西濱公路、腹地廣大的交通優勢，且有停車場、涼亭、公廁等基礎設施，而且旁邊就是近來人氣最夯的賞蟹步道，因此積極爭取將水資源公園打造為香山首座大型親子特色公園。

市長林智堅責成相關局處評估及討論後，將原創遊具中的迎風追逐、林間推拉車與搖擺大花跳留下，進一步強化改造、確保安全，讓使用壽命延長，即日起開放遊玩。

城銷處長顏章聖表示，迎風追逐除基礎加強穩固，整組遊具重新上護木漆增加耐用年限，蜿蜒曲折的橋體組成逾七十公尺的長型空間，讓大小朋友走跳於繩網、懸吊木板間，感受擺盪闖關趣味，末端也改造為沙坑區。

搖擺大花跳原本內部有懸吊彩球讓大小朋友能攀附盡情擺盪，現加強結構，並將地板改為特色地坪，讓民眾體驗跳格子遊戲，四周通道改為人工草皮滑道。

林間推拉車為增加耐用年限，重新加固及木板上漆，並在末端加上緩衝設施，讓民眾享受穿越樹林樂趣時更加安全。