〈北部〉龍潭渴望園區道路開放 修護開工

2018-08-06

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭區的「龍潭渴望園區」原名「宏碁渴望園區」，是國內第一個民間自主投資開發的科學園區，於一九八九年落成，園區廣達一七二公頃，園區內道路及公設原由管理委員會維護，近年因維護費用日增，道路品質每況愈下，管委會求助市府，經地方及民代協調，所有權人同意園區內道路開放供公眾通行後，由工務局主辦龍潭渴望園區道路品質改善工程，昨天開工。

渴望路10月中完工 另3條明年施工

市長鄭文燦出席開工典禮表示，渴望園區內設有高科技工業區、廠辦及研發大樓、休閒會館與萬坪公園等，其中的渴望路、新原路、渴望二路、渴望三路，將納入市府養護範圍，四條道路養護總長度為三．二公里，將分兩期進行改善，第一期施作渴望路全線（中原路二段起至渴望一路），修繕長度約一．六公里，總經費一千五百萬元，預計今年十月中旬完工，明年進行第二期工程，依次完成新原路、渴望二路、渴望三路。

鄭文燦指出，桃園有許多大型封閉社區，早期開發時多在都市計畫外，由開發單位自行維護公共設施，待開發單位退場後，經過廿至卅年，住戶管理委員會由於基金不足，維護成本高，難以後續養護，為解決大型社區公設維護問題，桃園升格後，市府決定建立統一標準，以下三類社區可納入養護範圍，即一個里一個社區就視為開放社區；若社區占整個里的一半，經管委會同意改為半封閉社區；以及小型社區透過土地捐贈或道路使用同意書，維持其開放性。

鄭文燦提到，國道三號增設龍潭第二交流道，已命名為高原交流道，將在高原國小前設置鑽石型交流道，高原交流道總工程經費十億二千八百萬元，正進行土地徵收，預計今年底動工、二○二○年底完工，將可為高原、高平、三水、三和等地區帶來更便利的交通，也可讓渴望園區、小人國、六福村的交通更為順暢。