〈北部〉桃園明年辦全運會 巨蛋修漏恐趕不上

2018-08-06

破蛋太落漆 議員質疑遲未開始修

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市明年十月將接手舉辦全國運動會，但桃園的重要場館之一、已使用廿五年的市立體育館（桃園巨蛋）年初發現屋頂漏水，至今還沒開始休館修復，市議員黃婉如質疑，再不動起來怎麼來得及，擔心暌違二十年的盛事會因為「破蛋」落漆；體育局長夏金興強調，已爭取到中央二億元補助，若期限內來不及施工，會透過其他方式補強，絕對不會讓賽事受影響。

「二十年一次的盛事，不能落漆！」黃婉如表示，一月底桃園巨蛋舉辦SBL（超級籃球聯賽）時發現屋頂漏水，至今已半年多，卻不見任何修館規劃，她質疑，錢到位不代表動起來，再不規劃，明年十月接手舉辦的全運會，要怎麼保證賽事不受影響？

體育局︰賽事優先 施工不及先補強

夏金興回應，先前委請結構技師針對桃園巨蛋作結構鑑定，初步報告建議聚乙烯材質的天幕薄膜及結構鋼縫等都要更換，體育局因此準備委由工務局代辦工程，但要待專案管理監造（PCM）結果出爐才能確定後續進程。

體育局副局長房瑞文補充說，先前體育局透過小額採購，花費近五十萬元設置導水板與馬達，並在天幕上方增設防水帆布，雙管齊下防止漏水，預計能維持半年到一年。

夏金興表示，畢竟將屋頂鋼構、天幕全換掉是個大工程，總經費估近五億元，近期已獲中央核准補助二億元，市府會盡全力在籌備全運會前施工，「我們壓力也很大」。

但他也坦言，若施工時程太趕，導致可能與全運會撞期，就會延後施工，改為先補強薄膜上的防水帆布，保證不讓全運會賽事受影響，初估補強約需四百萬元，也會請PCM廠商評估其他替代方案。

工務局︰換薄膜較快 改結構需2年

市府工務局長黃治峯表示，工務局接手代辦後將採專案管理監造（PCM）加上統包模式，讓工程進度加快。他說，如果只是更換薄膜的話會很快，只有進口材料需要等待，但若整個結構要改可能約需二年時間，但還是要等PCM完成整體調查，才能確定後續進度。