〈中部〉五都飯店3餐廳停業 消保官：可要求加倍退定金

2018-08-06

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原區四星級飯店「五都大飯店」餐飲營運不如預期，包括美馡西餐廳、豐采樓、炫鐵板燒已暫停營業，住房則正常營運。五都的港點、鐵板燒累積不少主顧，讓饕客直呼可惜，餐廳熄燈也讓十餘對新人辦婚宴的場地開天窗。

另外，五都飯店員工指出，飯店從今年二月起出現拖欠薪水情形，承諾的發薪日一延再延，目前至少有百名員工被欠了二個月薪水和半年勞健保費。客務部許姓經理回應，積欠的薪水，老闆都會處理。

緊鄰豐原火車站的五都飯店隸屬翰詮集團飯店事業群旗下，是遊客、商務客住宿首選，飯店三個餐廳各具特色，也是豐原地區新人辦婚宴的熱門餐廳。

有網友在臉書社團指稱，八月一日接到飯店電話通知餐廳停業，喜宴因此取消，但距離婚期不到三個月，她緊急撥了一輪台中餐廳的電話，訂位狀況也不是很樂觀。

五都飯店門口已張貼公告，飯店指出，已不接受餐飲及訂席服務，停業後仍有十餘檔婚宴未履約，除退還定金，也轉介同業接手，有爭議的客人由專人聯繫，會擇期協調，不會放任不管。

台中市政府消保官康馨壬表示，尚未接獲關於五都飯店的消費糾紛，建議婚宴訂席最好與業者簽訂契約，以保障自身權益，若沒有簽訂契約，民眾可憑定金收據，依民法「不能履行約定」，要求加倍返還定金。