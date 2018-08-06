〈中部〉《盧秀燕南區首設競選聯絡處》藍營立委送「沙威隆」 卓冠廷：別喊打喊殺

2018-08-06

直搗林佳龍大本營？盧：無特別意義

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕五日在南區成立第一個競選聯絡處，由於東、南區是市長林佳龍的大本營，外界揣測有「直搗黃龍」之意。盧秀燕則強調，她將在全市廿九區成立競選聯絡處，因為南區支持者籌備動員速度最快，所以先成立，南區也是她的民調領先區，沒想過是誰的票倉。

中、西、東、南區是林佳龍過去擔任立委時的選區，其中，南區人口數最多，盧秀燕選在南區成立全市第一個競選聯絡處，媒體詢問她是否象徵「直搗黃龍」？盧秀燕表示，主要是南區選務進行得特別順利，沒有特別意義，未來各區都會陸續成立競選聯絡處。

盧秀燕也指出，根據內部與各大媒體民調，她在南區都是贏的，不過，競選總部主委江啟臣與總幹事顏寬恒都交代絕對不可以掉以輕心，選戰都要穩紮穩打，不管選情如何，每個地區都要非常認真。

藍營3女立委送沐浴用品 卓冠廷盼維持格調

盧秀燕授旗給南區競選聯絡處主委廖玉明後，江啟臣、顏寬恒及南區里長聯誼會會長賴宗義分別為盧秀燕送上菜頭、包子、粽子等吉祥物，國民黨立委馬文君、許淑華及王育敏也站台助陣，還致贈「沙威隆」沐浴用品，取其諧音「殺萎龍」，希望盧秀燕選舉勝過林佳龍。

對此，市府新聞局長卓冠廷表示，恭喜盧秀燕成立第一個競選聯絡處，但盼能維持選舉格調，提出具體政策進行理性討論與比較，而不是總以對手名字取諧音「喊打喊殺」，如此選舉模式並非市民之福。

他也說，林佳龍民調目前在各區均穩定領先，對各種民調，市府都會做為施政參考，現階段仍以市政優先。