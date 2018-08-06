〈中部〉8年捐3救護車 早餐店老闆真「捨得」

2018-08-06

獨子、老母都靠救護車救命

〔記者許國楨／台中報導〕經營早餐店的市民王文志發願捐救護車，多年來在垃圾堆成立「捨得」轉運站，將變賣回收物的錢一點一滴存下來買救護車捐出去，最近一次花了五年，終於存夠錢買一輛三百多萬的頂級救護車，昨天捐給消防局，這也是他八年來捐出的第三輛，義行令人感佩。

八年前，王文志的獨子患有先天性糖尿病，突然半夜全身痙攣、意識不清，緊急呼叫救護車送醫，之後年事已高的母親竟二個月內四度不明原因昏倒，也是靠救護車幫忙送醫，他深刻體會救護車救人一命的意義，挪出經營早餐店的部分空間，成立「捨得」轉運站，做為民眾捐送資源回收物的儲存空間，再轉賣籌募善款捐贈救護車。

店內收資源回收物 轉賣募款

多了眾力加持，他花了近三年存到第一筆錢，以一百卅萬元買救護車捐給衛生局，接著再買百萬救護車捐給南投縣鹿谷鄉衛生所；隨著科技進步，他動念要跟上時代，升級捐頂級救護車，但資源回收變賣利潤愈來愈微薄，他轉往跳蚤市場開源聚沙成塔，這次花了五年才達標。

王文志昨將頂級救護車捐給消防局第七救災救護大隊，由局長蕭煥章代表接受並頒發感謝狀，促成此義舉的立委黃國書及服務處執行長黃守達也到場觀禮，指出所謂有捨才有得，「捨得」轉運站就是愛心匯聚的基地，王文志長年致力救護車募捐即為證明，消防救護工作不僅需要政府預算投入，更需要民間支持，才能保障市民生命財產安全。

再拚第4輛 消防局長肯定義舉

蕭煥章說，非常感謝王站長對消防工作的鼓勵及肯定，希望藉此拋磚引玊，強化緊急救護網的救護能力。王文志表示，此次造價三百卅一萬元的救護車含救護器材裝備，都是社會大眾凝聚愛心及資源的成果，會持續啟動存第四輛車基金，下次不管要花幾年，都「拚了」。