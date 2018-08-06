〈中部〉忍6度低溫拍到合歡銀河美 香港新人︰值得

2018-08-06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山浩瀚的銀河美景紅到國外，香港一對新人找到台灣女攝影家梁琇媚為兩人掌鏡，梁琇媚三度上山勘景，新人飛來台灣兩次，武嶺凌晨六度的低溫，新郎一度要打退堂，經梁琇媚一再勸說才拍下唯一的銀河婚紗照，當兩人看到照片後直呼「太美了！」當時「冷爆、累翻」的痛苦都值得了。

將於九月結婚的香港新人Kingsley和Mandy，很喜愛台灣合歡山、清境農場的美景，更對合歡山的銀河美景心醉，從網路搜尋到兩次幫新人在合歡山拍婚紗照的台灣女攝影家梁琇媚，請她為兩人的婚紗照掌鏡，除要求拍合歡山、清境農場的白天美景，還要讓合歡山銀河美景入鏡。

拍合歡山銀河要看天氣，Kingsley和Mandy第一次飛來台灣遇到下雨，上月底二度來台拍攝。梁琇媚為達成使命，事先三度在半夜上山勘景，拍攝當天還先查過月亮落下的時間，選凌晨一點抵達合歡山武嶺，果然等到滿天星斗。

「老天給了銀河美景，新人卻因太冷而想放棄！」梁琇媚說，當時武嶺溫度只有六度，寒風刺骨讓拍了一天外景照的Kingsley和Mandy大呼受不了，Kingsley更直接說「不要拍了！」幸虧後來一再勸說，才讓兩人在低溫中梳化妝，並在凌晨兩點拍下第一張、也是唯一的銀河婚紗照，因為拍完這一張，新郎就不肯再繼續，只好收工。

梁琇媚前天把照片檔傳給已回香港的Kingsley和Mandy看，兩人驚豔不已，感謝攝影師的堅持，才能讓他們擁有如此獨特的銀河美景。