〈中部〉破鬼月出遊禁忌 溪頭妖怪村「最嗨」

2018-08-06

溪頭教育中心推住宿加觀星

〔記者謝介裕／溪頭報導〕打破鬼月（農曆七月）禁忌，溪頭夜「玩」狂歡，台大溪頭教育中心加碼推出「住宿加觀星」專案，讓民眾可從白天玩到晚上，加時間不加價；溪頭妖怪村從鬼月首日八月十一日推出「魔神祭─百妖夜行」活動，將持續到十九日；溪頭青年活動中心鬼月開始就有「森林天幕光雕秀」。

八月十一日是農曆七月一日，俗稱「鬼門開」，昨日是鬼月來臨前最後一個星期天，很多人趕在昨日到溪頭遊玩，避開坊間習俗諸事不宜的農曆七月，當地景點湧現人、車潮。

溪頭觀光業者為了在暑假最後三週繼續吸客，決定逆向操作，鬼月期間推出一系列夜間活動，藉此分散遊客前來遊玩的時間，為農曆七月增添另類話題。

青年活動中心森林天幕光雕秀

台大溪頭教育中心指出，暑假以來，每逢週六、日提供遊客園區導覽服務，鬼月加碼推出「住宿加觀星」專案，讓民眾可從白天玩到晚上，不加收費用；溪頭青年活動中心自「鬼門開」當天起，迄八月二十九日期間，推出「森林天幕光雕秀」，相關詳情可上官網查詢。

妖怪村推魔神祭 遊街、搶金角

以搞怪聞名的溪頭妖怪村，從八月十一日至十九日截止，推出「魔神祭─百妖夜行」活動，內容包括，妖怪遊街、施灑祈福米、摸金角大富貴、撿金角賺大錢等活動，以熱鬧、正向的作法，顛覆大家畏懼鬼月的刻板印象。

南投縣政府觀光處長王源鍾說，在我國風俗習慣中鬼月禁忌頗多，包括不可嬉水、旅遊、拍結婚照等等，飯店、旅館、民宿等訂房率也比平時少一些，對溪頭業者的創意手法予以肯定。