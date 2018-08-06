〈中部〉宮廟燒1.5噸天庫金 彰縣環局開罰

2018-08-06

神明降旨要20億信眾贊助3公噸

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉武德顯德宮「中路武財神」最近降旨，天庭需二十億「天庫金」，消息傳出，信眾熱情捐助總重三公噸的金紙，市價總值八十萬元，昨天先運來一點五公噸堆在廣場，法會儀式後引火燃燒，頓時濃煙密布，面對到場監控的環保局人員，廟方無奈說是神明降旨，就算被罰也是要化給神明，為信眾消災解厄求財運，環保局表示，將依空汙法開罰。

武德顯德宮神務組長張晏傑指出，所謂「天庫金」是給天庭的神明為信眾疏通、辦事情的金錢，「中路武財神」最近降旨指天庫金不足，要求補二十億「天庫金」給神明，信眾得知後相當熱情，短短數日湧入逾二十億「天庫金」，換算市價約八十萬元，重達三公噸，因數量龐大，分兩批化給神明。

長15米高1米 2個多小時才熄滅

昨天宮廟人員運來首批一點五公噸「天庫金」，在請示過神明、舉行相關儀式後，下午三時引火點燃，瞬間整堆長十五公尺、高一公尺的「天庫金」陷入火海，濃煙竄天，環保局獲報後派員到場監控，並要求噴水熄滅。

「天庫金」經二個多小時燃燒才完全熄滅，近日再燒第二批一點五公噸天庫金，化給天庭神明。張晏傑表示，信眾熱情捐助超過二十億「天庫金」，已經補足，往後信眾若有事業、財運或健康等不順時，武財神都可以為信眾「疏通」來消災解厄助財運。

專家指造成空汙 環團人士促減量

針對武德顯德宮燒化金紙給神明，彰化縣民俗專家蒲慶峰認為，真正的神明不會開口要求信眾燒金紙，還指定金額，他懷疑這樣要如何普渡眾生？且金紙焚燒產生的煙霧還造成環境汙染，實在不適合這樣做。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃則說，焚燒金紙嚴重影響人體健康，最好連燒都不要燒，跟神明溝通應有其他方式，若真的非燒不可，應採溫和漸進進行，例如市面上販賣一張面額一百萬元或一千萬元面額的金紙，如此一來即可減量。

環保局指出，一般寺廟如有具備通風與安全裝置的焚燒設備，不會開罰，但武德顯德宮是露天燃燒，已有違法事實，將依違反空汙法開罰一二○○元到十萬元不等金額。