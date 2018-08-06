〈中部〉全國咖啡比賽 古坑郭章盛囊括前四名

2018-08-06

其中日曬藝伎獲特等獎

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林第一！全國咖啡比賽揭曉，咖啡農郭章盛在古坑石壁嵩岳莊園栽種的咖啡，囊括全國咖啡比賽前四名，其中日曬藝伎獲特等獎，堪稱是冠軍中的冠軍，大大行銷雲林在地生產的台灣咖啡。

郭章盛在古坑石壁山區的嵩岳咖啡莊園五支不同品種、不同處理法的咖啡豆，囊括台灣國產精品咖啡豆評鑑全國前四名與第六名，其中日曬藝伎勇奪冠軍特等獎，堪稱是「冠中冠」，十年來郭章盛的咖啡豆不論是參加台灣或全世界比賽獲獎無數，被業界封為頂級咖啡達人。

郭章盛的嵩岳咖啡莊園，鄰近嘉義阿里山和南投竹山交界處，一千二百公尺高海拔、全日照環境，孕育出質地堅硬、風味發展完全的咖啡豆，喜歡研究植物的他卅多年前就在古坑荷苞山找尋咖啡苗嘗試栽種。

廿年來郭章盛大量種植且堅持自行育苗，至今他的咖啡園有廿多個品種，歷經十年努力才栽培出成功的台灣「藝伎」咖啡，口感溫潤、層次豐富，加上兒子郭志嘉取得杯測師資格，父子同心篩檢出風味最佳的咖啡樹品種。

郭章盛說，藝伎咖啡豆也有人叫瑰夏或藝妓，其實都是同一種咖啡豆，來自於衣索匹亞藝伎山 （Geisha Mountain），唸起來音同日本藝妓因而得名，因為他們的堅持不斷純化台灣咖啡的品種，才能種出藝伎咖啡豆，並在國內外評鑑脫穎而出。

石壁種無毒咖啡頻獲獎

郭章盛以雲林古坑為台灣國產咖啡重要原鄉，而石壁山區溫度較低，病蟲害比平地少，不用除草劑就能種出無毒咖啡，目前他種了約五公頃，近年來他的咖啡豆在國內外拿下多項大獎，除了地利，也因為他從不放棄，堅持不斷純化品種，種出最適合台灣氣候的咖啡豆，讓台灣咖啡也能揚名世界。