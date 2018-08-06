〈中部〉日本米喝台灣水 攜手共釀美酒

2018-08-06

日高校師生與新港學子齊插秧

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣新港文教基金會與日本飛驒市役所長年交流，由日方提供名為「飛驒譽」的酒米稻穀，在基金會的二分之一自然農場種下，日本吉城高校、飛驒神岡高中等校的十一名師生來訪，昨與新港學子共同插下「飛驒譽」秧苗，成長收成後將運回日本，以「曬嘉南平原的太陽，喝嘉南大圳的水」酒米釀造獨特的日本酒。

日飛驒譽酒米在新港落地生根

新港文教基金會董事長陳政鴻說，新港鄉與飛驒市交流二十四年，去年締結友好城市後，推動年輕人互動，八月邀請飛驒市高中生來訪，本地青年將在明年寒假前往飛驒；飛驒市以釀造日本清酒聞名，今年初飛驒市方將當地第一名的酒米「飛驒譽」稻穀寄到新港文教基金會，在基金會農場試種二百坪，第一期稻作收成五十二公斤，寄送十公斤給日方測試品質，第二期稻作由日本高中生與新港高中生一同種下。

昨天天氣炎熱，兩國的高中生戴著斗笠在田間工作，從未插秧過的日生大上柊人說，以前不知道米飯的產出如此辛苦，在日曬下手工插秧非常累，雖然還未滿二十歲，不能喝酒，但很想瞭解飛驒米在台灣生長後運回日本釀酒後的滋味；女高中生中垣乃彩曾用機械插秧，昨首度手工插秧，雙腳踏陷泥土，直說是很棒的體驗，她有親人從事釀酒工作，很期待在台灣收獲的日本米能製成清酒。

台日青年交流總召鄭穎芳表示，與日本朋友語言上稍微有隔閡，但當排排站在田裡的時候，相同的使命是將每一株秧苗種好，在新港生長的酒米送到飛驒釀造，將成為連結新港及飛驒的橋樑，見證彼此情誼，也是努力過後的寶藏。

待收成後運回日本釀造日本酒

基金會執行長徐家瑋說，日方很重視酒米栽培，基金會每天記錄氣溫、水溫等，每十五天記錄分株數及高度，傳送給日方參考，日方將測試一、二期種作的米，哪一期合適釀酒。