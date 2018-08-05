〈南部〉轉行當農夫 紅龍果評鑑奪冠

2018-08-05

〔記者楊金城／白河報導〕農委會舉辦二○一八年全國紅龍果優質果品評鑑，成績已於七月底出爐，白河兄弟檔果農獲獎，弟弟張博皓勇奪紅肉組冠軍，他以生態果園有機方式栽種，奪冠滋味甜美，哥哥張祿棠則獲得優選；另新市區曾煥鑽也是優選，三人成績證明台南紅龍果品質很讚。

全國紅龍果評鑑分為白肉組及紅肉組競賽，又以紅肉組種植規模最大、競爭也最激烈，有來自全台十二縣市的一百位農友參賽。

卅五歲紅龍果「果王」張博皓，本來在電子業上班，之後跟著哥哥張祿棠學習在白河河東里種植紅龍果，栽種僅三年多時間，第一次報名就獲得冠軍殊榮，哥哥不介意，兄弟倆證明，有機栽種紅龍果的友善耕種方式是正確的。

張博皓主要能掌握栽培管理的要領，堅持生態果園，不施用化學農藥，種植紅龍果、草莓及短期葉菜等作物；去年在農業局鼓勵下，改為有機栽培，已取得有機轉型期的驗證，也以自有品牌開拓通路。

四十二歲張祿棠則有台大園藝系研究所碩士的高學歷，畢業後返鄉從農，結合學術與實務，以生產花卉、果樹種苗、火鶴花、文心蘭為主，去年獲選百大青農。種植紅龍果也有產銷履歷、台灣農產品生產追溯（QR-Code）品質的保證。

而曾煥鑽是全國紅龍果評鑑的常勝軍，二○一四年挑戰全國賽獲得紅肉組季軍，去年優選、今年蟬聯，他對紅龍果的用心栽培，品質掛保證。