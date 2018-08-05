〈南部〉新營社大找新家 進香請神助

2018-08-05

另類進香團規格不馬虎 廟埕秀成果

〔記者楊金城／新營報導〕新營社區大學面臨無殼蝸牛的窘境，新家尚無著落，社大和其「民間信仰」班師生昨組成另類進香團，搭乘遊覽車，自製路關圖、香火袋、進香旗、彩帶，到柳營代天院、新營真武殿和鹽水護庇宮，拜請神明幫忙，並把廟口當成社大學員展現學習成果的舞台，希望眾人集氣關心社大搬家問題。

「社大找新家，拜請眾神來幫忙」的「進香」活動，除了民間信仰班等學員前往三間大廟參香，也有吉他班、中國笛和舞蹈班在廟埕向民眾分享學習成果，為新學期招徠新生。

新營社大目前租借新營區農會幼兒園舊址上課已有五年時間，租約到今年六月底到期，社大與農會洽商搬遷時間延至九月底，但新址尚無著落。

教育局協助 評估四校有否閒置教室

新營社大主任張文彬表示，經市府教育局協助，將就新營區新泰、新進國小、南梓國小附設幼兒園和南新國中等四校有否閒置教室來評估，搬家懸而未決，須趕在新學期前找到新家。

「很多人遇到困難無法解決時，就會問神。」新營社大民間信仰班老師蔡佩如說，民間信仰實務課程結合社大找新家的難題，發起了這次「社大找新家，拜請眾神來幫忙」進香活動，號召師生及關心社大的民眾為社大集氣祈福，因為尋求解決，「也要人，也要神」幫忙。

社大的另類進香團比照民間進香、遶境規格，毫不馬虎，有團長、信眾代表，也自製進香旗、彩帶、路關圖、香火袋，搭乘遊覽車到三大廟宇上香，祈求大新營區眾神明幫忙，保佑社大師生能儘快有個安定的學習場所。