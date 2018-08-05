〈南部〉《父親節珍貴禮》 復康巴士司機 當癌父專屬司機

2018-08-05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕五十六歲美濃子弟涂富田，今年送給爸爸最珍貴的禮物，就是在父親節前夕來回穿梭在道路上，當爸爸的專屬司機，溫馨接送情。

涂富田的父親涂接忠，今年八十五歲，因中風導致行動不便，去年又罹患大腸癌，出門都需要依靠復康巴士接送，雖然涂富田任職於伊甸基金會擔任復康巴士駕駛一職，但也因為遠離家鄉在市區任職，常常無法陪伴在年邁父親的身邊。

涂富田表示，父親從小務農，在美濃擔任鄰長已有廿餘年，每當有鄰里發生任何問題，總是會在第一時間伸出援手，也因為熱心服務鄉里，所以曾經有一段時間父子變得有點陌生。長期辛勞的累積，父親終於中風病倒，但也因為這場病，拉近了父子之間的距離。

父親中風後，行動不便，無法耕作，母親年事已高，更無法扶高大的父親起身，其他家人都在外縣市工作。身為家中獨子的他，一肩挑起照顧責任，聘僱外籍看護照顧父親生活起居，生病期間更是長期在美濃和高雄住家兩邊奔波，長達五年之久。

父親節前夕，高市交通服務中心特別安排涂富田親自接送父親出門，涂富田從放下車後升降機、將輪椅推上升至定位，到固定輪椅後開車出發，一連串的流程是涂富田每天再熟悉不過的動作。涂富田幫爸爸繫好安全帶，涂父顯得特別開心，直說：「兒子回來看他，就是最好的父親節禮物。」